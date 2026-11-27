Julian Musiala fällt bei Bayern München mit einer Oberschenkelverletzung für einen unbestimmten Zeitraum aus. Die Diagnose betrifft den rechten Muskel, was seine Teilnahme an wichtigen Spielen gefährdet.

Die medizinische Abteilung von Rekordmeister Bayern München hat eine Muskelverletzung bei dem Mittelfeldspieler Julian Musiala diagnostiziert. Der 23-Jährige wird dem Klub voraussichtlich bis auf Weiteres fehlen, was bedeutet, dass er in absehbarer Zeit nicht wieder zur Verfügung stehen wird.

Diagnose und direkte Konsequenzen für den Spieler

Musiala klagte bereits vor dem Champions-League-Spiel beim OSC Lille am vergangenen Freitag über Probleme. Er gab an, dass er im rechten Oberschenkel etwas gespürt hatte, sich jedoch entschieden hatte, trotz der öffentlichen Debatte um seine aktuelle Fitness und sein Leistungsvermögen anzutreten. Trotz seines Willens, das Spiel gegen Lille zu bestreiten, endete das Gastspiel mit einer 1:2-Niederlage für die Münchner.

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Nach der Partie stellte sich heraus, dass die Beschwerden ernster waren als zunächst angenommen. Die ärztlichen Untersuchungen bestätigten nun eine spezifische Muskelerkrankung im rechten Bein. Diese Diagnose beendet vorerst seine aktive Teilnahme am Spielbetrieb, solange die Heilung nicht abgeschlossen ist.

Hintergrund: Kontroverse um Fitness und frühere Verletzungen

Die aktuelle Verletzung steht im Kontext einer kritischen öffentlichen Diskussion. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sowie der Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge hatten zuvor öffentlich hinterfragt, ob Musiala angesichts seiner jüngsten Krankheits- und Verletzungs историй wieder an sein früheres, top niveau herankommen kann.

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Kritiker wiesen dabei auch auf seine Absencen in den beiden Testspielen vor der aktuellen Saison hin. Diese Ausfälle waren ein weiterer Faktor in der Debatte um seine physische Belastbarkeit und seine Fähigkeit, über eine längere Zeitspanne hinweg konstant hochklassige Leistungen zu bringen.

Saisonstatistik und historischer Verletzungsstatistik

Bislang hat Musiala in dieser laufenden Spielrunde erst zu sechs Pflichtspieleinsätzen für den Verein aus München gefunden. Darunter stand er lediglich in zwei Begegnungen von Beginn an auf dem Feld. Sein Comeback nach einer Pause von über einem Monat gab er kürzlich im Spiel gegen den 1. FC Köln, wo er wieder in der Startelf stand.

Die jüngste Verletzung ist die vierte Pause, die der 23-Jährige innerhalb von anderthalb Jahren erleiden musste. Zuvor hatte ihn eine andere Verletzung bis Anfang des aktuellen Jahres außer Gefecht gesetzt. Dies unterstreicht eine Reihe von Pechsträhnen, die seine Karriere in den letzten Monaten begleitet haben.

Ausblick: Wichtige Spiele vor Weihnachten

Die genaue Dauer der aktuellen Auszeit muss noch abgewartet werden. Es besteht die Sorge, dass die sportliche Laufbahn des Mittelfeldspielers für dieses Jahr bereits geendet sein könnte. Für die Bayern ist dieser Ausfall ein schwerer Schlag, da die Belastung in den kommenden Wochen hoch ist.

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Vor den Weihnachtsferien warten auf die Mannschaft noch vier Pflichtspiele in der Bundesliga. Zudem sind jeweils ein Auftritt in der Champions League sowie eine Begegnung im DFB-Pokal angesetzt. Ohne Musiala muss das Trainerstab diese Aufgaben mit den verbleibenden Kadermitgliedern bewältigen.