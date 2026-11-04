Julian Nagelsmann als RB-Trainernachfolger im Gespräch

Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer stehen Gerüchte über einen Wechsel zu RB Leipzig im Raum. Die Situation um Martín Demichelis verschärft sich.

Der frühere Nationaltrainer Julian Nagelsmann steht erneut im Fokus des deutschen Fußballs. Am 3. Juli legte er sein Amt als Bundestrainer nieder und ist seither auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Berichte deuten darauf hin, dass der ehemalige Bayern-Trainer einem potenziellen Engagement bei einem Bundesliga -Klub nicht ablehnend gegenübersteht. Dies gilt auch für Vereine, die aktuell nicht aktiv auf Trainerwechsel pochen.

Nagelsmanns Verfügbarkeit weckt Hoffnungen in Sachsen

In Sachsen wächst die Erwartung, dass Julian Nagelsmann eine Option für das Traineramt bei RB Leipzig sein könnte. Der Ex-Bundestrainer befindet sich laut Medienberichten in den Startlöchern und hat bereits Interesse an Posten innerhalb der Bundesliga signalisiert. Diese Entwicklung wird vor dem Hintergrund der aktuellen Leistungskurve von RB Leipzig als relevant eingestuft. Sollte der Verein seine Ziele verfehlen, rücken namhafte Kandidaten wie Nagelsmann stärker in den Blickwinkel der Vereinsführung.

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Kritische Bilanz und Druck auf Martín Demichelis

Martín Demichelis steht seit dem 22. Juni an der Seitenlinie der Roten Bullen. Seine aktuelle Statistik weist acht Siege und fünf Niederlagen aus. Besonders schwer wiegen dabei die hohen Defeats gegen Top-Gegnern wie Bayern München mit 1:6, Real Madrid mit 1:4 sowie Como mit 1:4. Siege gegen Aufsteiger werden im Verein traditionell als Pflichtaufgabe betrachtet. Die deutlichen Niederlagen verdeutlichen jedoch, dass der Abstand zu den europäischen Spitzenklubs gewachsen ist.

Dieses Ergebnis widerspricht direkt der strategischen Ausrichtung von Red Bull. Das Ziel lautet eindeutig, wieder zu den Top 10 Europas zurückzukehren. Intern wird die Situation differenziert bewertet. Während Demichelis akribische Vorbereitungsarbeit anerkannt wird, machen sich taktische Schwächen bemerkbar. Das Spiel gegen Bayern München ging auf gravierende Fehler in der Aufstellung und Spielanlage zurück. Auch gegen Schalke wurde er taktisch überlistet.

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Vergangenheit und interne Dynamik am Red-Bull-Ring

Die historische Verbindung zwischen Julian Nagelsmann und RB Leipzig ist eng. Von 2019 bis 2021 führte er den Klub auf Platz zwei in der Bundesliga und ins Champions-League-Halbfinale. Ein aktueller Wechsel würde jedoch bedeuten, dass Leipzig öffentlich einräumt, sich mit der Verpflichtung von Martín Demichelis geirrt zu haben. Der Argentinier war seinerzeit auf Druck von Jürgen Klopp verpflichtet worden, der damals als globaler Fußball-Chef bei Red Bull tätig war.

Jürgen Klopp bezeichnete diese Entscheidung im Nachhinein als eine der größten Fehlentscheidungen seiner Laufbahn. Dieser Kontext verstärkt den internen Druck, Klarheit zu schaffen. Manchester United steckt ebenfalls in einer Krise und sucht nach Lösungen, was indirekt den Markt für erfahrene Trainer beeinflusst. Dennoch bleibt Leipzig der primäre Ansprechpartner für Nagelsmann, falls er schnell handeln muss.

Ausblick und Fristen bis zur Winterpause

Die Entscheidungsfindung läuft unter Zeitdruck. Sollte Martín Demichelis bis zur Winterpause keine signifikante Verbesserung der Ergebnisse erzielen, gilt seine Position als ernsthaft gefährdet. Die Vereinsleitung strebt danach, spätestens bis zu diesem Zeitpunkt klare Verhältnisse zu schaffen. Ein Abgang Demichelis' wäre dann wahrscheinlich, um den Kurs des Vereins wieder stabil zu halten.

Für Julian Nagelsmann bedeutet dies eine neue Chance, in die Bundesliga zurückzukehren. Sein Profil als erfolgreicher junger Trainer passt zur Philosophie von Red Bull. Allerdings besteht auch das Risiko, dass andere große Clubs wie Manchester United ihn vor einer finalen Entscheidung abwerben könnten. Bis dahin bleiben die Gerüchte um einen möglichen Wechsel aktiv, während die sportliche Lage in Leipzig weiterhin beobachtet wird.