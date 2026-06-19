Julian Nagelsmann blickt optimistisch auf WM 2026 - Fokus auf Elfenbeinküste und taktische Feinjustierung

Bundestrainer Julian Nagelsmann analysiert die Stärken und Schwächen der deutschen Nationalmannschaft vor der WM 2026, betont die Bedeutung der kommenden Begegnung gegen die Elfenbeinküste und hebt die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern hervor.

Das DFB-Team hat für die bevorstehende WM 2026 in den USA eine realistische Gruppe erhalten und blickt mit großer Zuversicht auf die anstehenden Partien. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zusammen mit Kapitän Jonathan Tah im Vorfeld die taktischen Grundlinien definiert und betont, dass die Mannschaft sowohl in der Defensive als auch im Angriff flexibel agieren kann.

In den letzten Wochen wurden mehrere Trainingssessions durchgeführt, bei denen vor allem die individuellen Leistungen der Spieler bewertet wurden. Nagelsmann lobte den Einsatz von Leroy, der sich durch intensives Training und hohe Einsatzbereitschaft auszeichnete.

"Er hat auf dem Platz gezeigt, was er kann, und hat die Themen, die wir besprochen haben, konsequent umgesetzt", erklärte der Trainer nach dem Training. Dabei sei es wichtig, dass jeder Spieler seine Rolle kennt und gleichzeitig bereit ist, im Spielablauf kleinere Anpassungen vorzunehmen, um Ballverluste zu minimieren. Ein zentrales Gesprächsthema im News‑Ticker war die bevorstehende Begegnung gegen die Elfenbeinküste.

Nagelsmann betonte, dass diese Partie besonders herausfordernd sei, weil das gegnerische Team über schnelle Außenverteidiger und eine ausgeprägte körperliche Präsenz verfüge.

"Ihr Tempo im Eins‑gegen‑Eins und die Brutalität ihrer Zweikämpfe stellen uns vor große Aufgaben", sagte er. Dennoch habe das deutsche Team bereits gezeigt, dass es mit Power und taktischer Disziplin agieren kann. Der Trainer verwies darauf, dass während der kurzen Pausen zwischen den Spielsituationen - meist 30 bis 40 Sekunden - kleine, gezielte Anpassungen vorgenommen werden können, um den Rat der Spieler zu berücksichtigen, etwa bei der Flüssigkeitszufuhr oder dem mentalen Fokus.

Die Erfahrung der Spieler trage maßgeblich zum Erfolg bei. Laut Nagelsmann habe die Mannschaft eine gesunde Mischung aus jungen, agilen Talenten und erfahrenen Veteranen, die in ihren Vereinsklubs bereits herausragende Saisons gespielt haben. Der Torwart Jonas, der seit seiner ersten Saison bei Bayern München mit vielen Höhepunkten konfrontiert war, werde nicht nur als Rückhalter, sondern als integraler Bestandteil des Teams gesehen.

"Er hat einiges zu lernen, aber er zeigt bereits jetzt das nötige Selbstvertrauen und die Professionalität, die wir brauchen", so der Trainer. Auch die Entscheidung des Nationaltorwarts, nach der EM 2024 nicht mehr im Tor zu stehen, wurde als vorkommende Normalisierung betrachtet, denn die Mannschaft wolle sich nicht mit Abschieden beschäftigen, sondern den Blick nach vorne richten. Ziel sei es, bereits nach dem zweiten Gruppenspiel die Qualifikation für die K.o.

-Runde zu sichern und das Turnier mit einer starken, gut koordinierten Mannschaft zu bestreiten





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