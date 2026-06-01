Julian Nagelsmann: Deutsche Nationalmannschaft spielt noch einmal gegen Finnland

Die deutsche Nationalmannschaft wartet noch auf ein weiteres Duell mit den Skandinaviern. Julian Nagelsmann überraschte nach dem WM-Test in Mainz mit einer ungewöhnlichen Ankündigung.

Die deutsche Nationalmannschaft wartet noch auf ein weiteres Duell mit den Skandinaviern. Julian Nagelsmann überraschte nach dem WM-Test in Mainz mit einer ungewöhnlichen Ankündigung. Bevor die DFB-Elf am Dienstag in die USA aufbricht, steht am Montag ein weiteres Spiel auf dem Programm - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Bundestrainer erklärte im Fernsehen, dass die Spieler noch einmal spielen müssen, um dem Personal, das gegen Finnland wenig oder gar nicht gespielt hat, einen Spielrhythmus zu geben. Einige Nationalspieler haben zuletzt wochenlang kein Pflichtspiel bestritten. Nagelsmann dankte den Finnen dafür, dass sie sich dazu bereit erklärt haben, das Spiel zu spielen. Das Duell wird nicht öffentlich stattfinden, aber es werden einige Fans zulassen, die das Spiel gewonnen haben.

Anschließend wartet auf die Nationalspieler noch ein besonderes Rahmenprogramm, um auch in Stressphasen mental unterkühlen zu können. Dann geht es am Dienstag in den Flieger. Beim 4:0-Sieg am Sonntag hatten vor allem Deniz Undav, Lennart Karl und Jamal Musiala überzeugt. Jetzt folgt der letzte interne Härtetest - ehe die Reise nach Chicago beginnt und die WM näher rückt





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