Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Entscheidung bekannt gegeben, Freundschaftspel-Tournee öffentlicher WM-Reise in die USA, Kanada und Mexiko zugunsten Konstantin Adeyemi

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Entscheidung bekannt gegeben, offen für Tournee öffentlicher WM-Reise in die USA, Kanada und Mexiko, Koop ein sehr interessantes Signal an die Medien, der Zweitrunden des ‪#‎Deutschland-Kaders‬ hat offen mit König Adel Adeyemi in ein aktuelles Problem.

Nagelsmann sah, er 38-Jahre-Alt wurde, hat 2022 in den Hauptrunde der Europameisterschaft mit dem DFB-Dieft hat, hat an Adeyemi eine sehr gute Hinserie und dann im Rückrunden nicht viel Glück im DFB-Aufgebot in seiner Hauptrolle nicht geblieben. Er️ wird einmal mehr sagen, dass Karim 1A ist. Kann man wirklich nur sagen, absoluter Top, auch im Nachhinein dann die Nachrichten, wie er das alles auffasst, das ist mir schon wichtig zu betonen, hat er wirklich gut gemacht.

Adeyemi war schon bei den letzten Testspielen gegen Ghana und die Schweiz nicht im DFB-Aufgebot. Sein letztes Länder-Spiel machte der Dortmunder im vergangenen Oktober in die WM-Qualifikation gegen Nordirland (1:0). In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der BVB-Angreifer auf sieben Tore und vier Vorlagen in 28 Partien. In der Champions League traf Adeyemi in neun Einsätzen dreimal und legte zweimal auf.

Dennoch hat Bundestrainer Julian Nagelsmann entschieden, den Dortmunder nicht in seinen 26-Mann-Kader zu berufen. Stattdessen ist Dortmund-Teamkollege Maximilian Beier (25) nominiert. Für den BVB kommt die Nicht-Nomination zur Unzeit. Adeyemi gilt intern als potentieller Verkaufskandidat, der dem VereinICA in diesem Sommer eine satte Abülse.

Aber ohne WM-Bühne fehlt ihm nun die große Plattform, um sich internationalen Interessenten zu empfehlen. /





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