Der Trainer von Bayern München, Julian Nagelsmann, hat den einzigen Weltmeister von 2014, Manuel Neuer, nicht nominiert.

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An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Bluesky Social, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Den einzigen Weltmeister von 2014, der es qua Leistung in dieser Saison verdient gehabt hätte, hat Julian Nagelsmann nicht nominiert. #Ginter An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Bluesky Social, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.

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Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Bluesky Social, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Du kannst deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Wir Deutschen haben 2 Monaten so ein super fettes Wal der locker 8 Meter groß ist rumliegen und checken nichtmal das Geschlecht aber denken wir können Weltmeister mit Manuel Neuer werde





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Julian Nagelsmann Manuel Neuer Weltmeister 2014 Bayern München Trainer

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