Bundestrainer Nagelsmann hat den 33‑jährigen Mittelstürmer Niclas Füllkrug trotz seiner bisherigen Tore für die Nationalmannschaft nicht für die kommende Weltmeisterschaft nominiert. Hintergrund sind eine schwache Klub‑Saison, taktische Überlegungen und das eigene Risikomanagement, wobei Füllkrug weiterhin als Führungsspieler und Fanliebling gilt.

Der 33‑jährige Nationalstürmer Niclas Füllkrug wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz seiner bisherigen Leistungen nicht für die bevorstehende Fußball ‑Weltmeisterschaft nominiert. Die Entscheidung, die Nagelsmann dem Spieler persönlich per Telefon mitteilte, kam laut Informationen von SPORT BILD und BILD überraschend und traf den ehemaligen Torjäger hart.

In seiner bisherigen DFB‑Karriere hat Füllkrug in 24 Länderspielen 14 Treffer erzielt und sich vor allem in entscheidenden Momenten als verlässlicher Vollstrecker erwiesen. Ein besonders erinnerungswürdiger Einsatz war sein Ausgleichstreffer zum 1:1 gegen Spanien bei der WM 2022 in Katar, ein Tor, das nicht nur das Weiterkommen der deutschen Mannschaft sicherte, sondern im selben Jahr zum offiziellen „DFB‑Tor des Jahres“ gekürt wurde.

Die Entscheidung, den 33‑jährigen Mittelstürmer aus dem WM‑Kader zu streichen, lässt sich vor allem auf seine durchwachsene Klub‑Saison zurückführen. Nachdem ein geplanter Wechsel zu West Ham nicht den erhofften Durchbruch brachte, wechselte Füllkrug in der Winterpause zu AC Mailand, wo er in 19 Serie‑A‑Einsätzen lediglich ein Tor erzielen konnte.

Trotz einer späten Formbesserung, die seine Kopfballstärke und seine Fähigkeit, in den Schlussminuten für entscheidende Treffer zu sorgen, wieder in den Fokus rückte, sah Nagelsmann in den aktuellen Zahlen nicht genügend Grund, ihn in den Kader zu integrieren. Weitere Faktoren, wie das anhaltende Verletzungsrisiko und taktische Überlegungen, spielten dabei ebenfalls eine Rolle. Abseits des Platzes bleibt Füllkrug dennoch ein wichtiger Pfeiler in der deutschen Nationalmannschaft.

Er genießt hohes Ansehen in der Kabine, gilt als Führungspersönlichkeit und unterstützt jüngere Spieler durch seine Erfahrung und seine offene Art. Seine bodenständige Persönlichkeit und sein markanter Spitzname „Lücke“, der sich auf seine auffällige Zahnlücke bezieht, haben ihm unter den Fans einen Kultstatus eingebracht. Viele Anhänger sehen in ihm einen identitätsstiftenden Spieler, der trotz knapper Spielzeit immer noch als Vorbild wahrgenommen wird.

Für den talentierten Stürmer bedeutet die Nicht‑Nominierung jedoch eine schmerzhafte Enttäuschung, denn er muss nun von zu Hause aus zusehen, wie die Nationalelf um das Turnier kämpft, während ein beliebter Fan‑Liebling auf der Ersatzbank bleibt





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