Julian Nagelsmann hat vor dem letzten Härtetest vor der WM überraschend offen Teile seiner Startelf verriet. Deniz Undav, Felix Nmecha und Lennart Karl dürfen von Beginn an ran.

Julian Nagelsmann lässt vor dem letzten Härtetest vor der WM tief blicken. Auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Finnland am Montagabend (20.45 Uhr/ZDF) verriet der Bundestrainer überraschend offen Teile seiner Startelf - und sorgte dabei für einige Überraschungen.

Vor dem Abflug in die USA am Dienstag will sich die deutsche Nationalmannschaft noch einmal Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft holen. Dabei setzt Nagelsmann auf eine Mischung aus etablierten Kräften und frischen Gesichtern. So dürfen Deniz Undav, Felix Nmecha und Shootingstar Lennart Karl von Beginn an ran. Über die Besetzung im Angriff sagte Nagelsmann: Vorne wird Stand jetzt Deniz beginnen.

Auch im zentralen Mittelfeld legte sich der Bundestrainer fest. Dort erhält Dortmund-Profi Felix Nmecha das Vertrauen: Er wird neben Aleks Pavlovic spielen. Foto: Marc Schueler Zudem verkündete Nagelsmann ein Startelf-Debüt: Morgen wird Lenny (Karl, d. Red) beginnen, weil er es einfach sehr gut gemacht hat und auch im Training einen guten Eindruck hinterlassen hat.

Morgen bekommt Lenny die Chance, von Anfang an zu zeigen, was er kann. Aktuell ist Undav der formstärkste deutsche Stürmer, in der abgelaufenen Saison brachte es der Angreifer auf 25 Tore und 14 Vorlagen für den VfB Stuttgart. Beim Finnland-Spiel ersetzt Undav Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal heute Abend (18 Uhr) in Budapest das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestreitet. In der Mittelfeld-Zentrale setzt Nagelsmann gegen Finnland auf Nmecha und Aleksandar Pavlovic.

Bei Nmecha (25/Außenbandriss im Knie) hatte Nagelsmann im März noch das Schlimmste befürchtet: Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann. Zum Glück verlief beim Genesungsprozess alles nach Plan, der Mittelfeld-Star spielte für den BVB am letzten Spieltag sogar wieder über 90 Minuten. Foto: MIS Schafft er jetzt auch bei der WM den Sprung zum Schlüsselspieler? Hintergrund: Beim BVB ist der Mittelfeld-Star zum Chef-Strategen und Unterschiedsspieler gereift.

Sein Spielstil unter Trainer Niko Kovac: Er erobert Bälle in der Defensive, lenkt mit seiner Übersicht das Spiel, schleppt die Bälle aus der Tiefe in die gefährliche Zone und füttert die Offensiv-Stars mit Pässen. Ohne ihn stagnierte der BVB spielerisch mehrfach. Klar ist: Auch Nagelsmann schätzt Nmechas Qualitäten enorm - und gibt ihm jetzt die Chance, sich für die Startelf zu empfehlen. Karl gelang in dieser Saison der Durchbruch beim FC Bayern.

Der Youngster (bislang zwei Länderspiele) feiert sein Startelf-Debüt im DFB-Team, bekommt damit den Vorzug vor Leroy Sané. Ein Vorteil für Karl: Der Flügelspieler gehört bei der WM zum siebenköpfigen Bayern-Block des DFB-Teams. Karl soll in der Offensive mit Jamal Musiala und Florian Wirtz wirbeln. Bei der Heim-EM 2024 bildeten die beiden das Zauber-Duo Wusiala.

Auch bei der WM wieder? Musiala sagt: Ich habe es schon vermisst, mit ihm zu zocken. Es macht auch in den kurzen Trainingseinheiten Spaß, mit ihm auf dem Platz zu sein. Ich freue mich auf die kommenden Wochen





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