Julian Nagelsmann: Neuer wird am Sonntag nicht spielen, Baumann wird Nummer zwei

Bundescoach Julian Nagelsmann gibt auf einer Pressekonferenz ein personelles Update und beantwortet die Frage, wie es Keeper Manuel Neuer geht. Neuer war bei dem DFB-Pokalfinale am vergangenen Wochenende wegen muskulären Problemen in der linken Wade nicht am Start. Nagelsmann betont, dass Neuer am Sonntag nicht spielen wird und Ruhe dran gelassen wird. Sportdirektor Rudi Völler äußert seine Kritik an Nagelsmann und seiner Entscheidung, Neuer zurückzuholen.

In rund zwei Wochen startet die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Bevor es losgeht, gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach ein personelles Update – und beantwortet dabei auch die Frage, wie es Keeper Manuel Neuer (40) geht.

Der Weltmeister von 2014 ist von Nagelsmann als Nummer eins zurückgeholt worden. Beim DFB-Pokalfinale am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart (3:0) fehlte er allerdings wegen muskulären Problemen in der linken Wade. Nun sagt Nagelsmann: "Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag (vorletzter WM-Test in Mainz gegen Finnland, d. Red.

) noch nicht spielen wird. Wir werden noch Ruhe dran lassen. Das war unsere Entscheidung. Und dann werden wir sehen, wie die nächste Woche dann verläuft.

Und dann noch ein Update geben, wie es mit dem Spiel gegen die USA aussieht. Aber jetzt beim Finnland-Spiel macht es aus meinen Augen keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Da wird Oli (Baumann, d. Red) spielen, er wird es gut machen, wird ein gutes Spiel machen.

". Ist Neuers Einsatz auch für den WM-Start gefährdet? Nagelsmann beruhigt: "Eine kleine Erhärtung birgt immer ein kleines Restrisiko. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge.

Wenn man ihn fragt, wird er sich immer reinstellen. Aber ich versuche, einen Weitblick zu haben.

". Nagelsmann: "Manu kennt ja alle, er kennt das Trainerteam, er kennt alle Spieler. Er ist jetzt kein Neuling, sondern ein Rückkehrer. Mit Manu sind wir besser als ohne Manu.

Wir sind immer sehr froh, dass er dabei ist und uns hilft und nochmal für Deutschland spielt.

". Foto: picture alliance/firo Sportphoto Sportdirektor Rudi Völler (66) sagte über die Entscheidung, Neuer zurückzuholen und Oliver Baumann (35/Hoffenheim) zur Nummer zwei zu machen: "Ich kann es nur wiederholen: Man kann es nicht allen recht mache. Manchmal hört es sich kommunikativ etwas holprig an. Der Auftritt von Julian im Sportstudio war auch schwierig, weil er nichts sagen konnte.

Normal ist er rhetorisch ja sehr stark. Er hätte auch sagen können: Ich gehe nicht ins Sportstudio. Aber er stellt sich, obwohl er weiß, dass es etwas holprig werden kann. Das macht ihn sympathisch, deswegen mag ich ihn und deswegen werden wir auch eine gut





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