Julian Nagelsmann nominiert Joshua Kimmich und Rudi Völler für die WM

Der DFB verkündet die Nominierung des Kapitäns Joshua Kimmich und Rudi Völler für die WM. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht emotional über die Nominierung des Kapitäns und drückt seinen Spielern die Daumen.

Heute erfahren die Fans, welche deutschen Nationalspieler Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zurkeine neuen MeldungenDer Erste ist da – und es ist der Kapitän . Um 7.02 Uhr wurde Joshua Kimmich (31) offiziell für die WM nominiert.

Der DFB gab seine Teilnahme bei Instagram mit einem Video bekannt. Der Verband verkündet die Nominierung des Kapitäns mit einem emotionalen Social-Media-Video – persönlich, privat, voller Kindergesichter. Seine Frau Lina richtet darin Worte an ihn, die über Fußball weit hinausgehen: „Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein guter Fußballer bist. Aber für uns bist du noch mehr: Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater.

Wir sind stolz und dankbar, gemeinsam mit dir eine große Familie zu formen. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt zu Wort – und klingt dabei so, als wäre für ihn schon klar, wo die Reise enden soll: „Ich bin sehr froh, dass du mein Leader auf dem Feld bist. Führ die Mannschaft voran, idealerweise zum WM-Titel. Bleib, wie du bist, gib Vollgas.

Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drücke dir die Daumen. Als erste Nominierung wurde Rudi Völler am frühen Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Er ist auch 2026 beim Turnier dabei





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