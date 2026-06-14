Julian Nagelsmann hat sich auf die Sprüche von Jürgen Klopp und Thomas Müller zu seiner Zukunft als Bundestrainer nicht direkt geäußert. Erst als ein englischer Boulevard-Journalist noch einmal nachhakte, ließ sich der 38-Jährige auf eine längere Antwort ein.

Julian Nagelsmann reagiert auf Aussagen der TV-Experten Klopp und Müller. Der Bundestrainer hat sich auf die Sprüche von Jürgen Klopp und Thomas Müller zu seiner Zukunft als Bundestrainer nicht direkt geäußert.

Erst als ein englischer Boulevard-Journalist noch einmal nachhakte, ließ sich der 38-Jährige auf eine längere Antwort ein. Nagelsmann hat sich auf die Situation konzentriert und einen erfolgreichen WM-Auftakt gegen Curaçao angedeutet. Gelobt wurde Lothar Matthäus, der für verschiedene Medien als Experte arbeitet, von Nagelsmann. Der Rekordnationalspieler hatte betont, dass der Kurs des Bundestrainers, auf Jamal Musiala als zentralen Mittelfeldspieler zu setzen, richtig sei.

Klopp und Müller hatten ins Spiel gebracht, wegen der langen Verletzungsauszeit des Münchners Deniz Undav als Zehner aufzubieten. Klopp hatte diese Aussage später relativiert. Nagelsmann hat sich auf seine Arbeit konzentriert und keinen Kommentar zu den Aussagen der TV-Experten abgegeben. Die Situation ist komplex und es gibt viele Meinungen über die Zukunft des Bundestrainers.

Nagelsmann hat sich auf seine Arbeit konzentriert und keinen Kommentar zu den Aussagen der TV-Experten abgegeben. Die Situation ist komplex und es gibt viele Meinungen über die Zukunft des Bundestrainers. Nagelsmann hat sich auf seine Arbeit konzentriert und keinen Kommentar zu den Aussagen der TV-Experten abgegeben. Die Situation ist komplex und es gibt viele Meinungen über die Zukunft des Bundestrainers.





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