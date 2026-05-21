Julian Nagelsmann reveals Germany's World Cup 2026 squad, including Manuel Neuer's return

German national team coach Julian Nagelsmann has officially announced his squad for the 2026 World Cup, confirming that goalkeeper Manuel Neuer will be part of the team. Neuer's return to the national team has been a topic of discussion for months.

Jetzt ist es raus. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstagmittag seinen Kader für die WM 2026 bekanntgegeben. Damit ist auch offiziell, dass nach monatelangen Diskussionen Torwart Manuel Neuer beim Turnier dabei ist – und das ist auch Gesprächsthema Nummer eins.

So reagiert die internationale Presse auf den DFB-Kader. Die spanische Zeitung "Marca": "Manuel Neuer führt den deutschen WM-Kader an: Er kehrt mit 40 Jahren zurück. Eine der Überraschungen ist Mittelfeldspieler Nadiem Amiri aus Mainz, und als Neuzugang kommt der junge Lennart Karl vom FC Bayern München hinzu.

" "Sport":"Deutschlands WM-Kader: mit Neuer und ohne Ter Stegen. Eine der am meisten erwarteten und kontroversesten Neuigkeiten für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wurde bestätigt: Manuel Neuer kehrt in die deutsche Nationalmannschaft zurück und wird an einer weiteren Weltmeisterschaft teilnehmen.

" Die schwedische Zeitung "Aftonbladet": "Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Fest steht nun: Torhüter Manuel Neuer ist dabei. Neuer war lange Zeit eine feste Größe in der deutschen Nationalmannschaft. Nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Spanien bei der EM 2024 erklärte er jedoch seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.

Während der WM-Qualifikation stand Oliver Baumann (35) im deutschen Tor. Nun kommt es aber zu einem Wechsel zwischen den Pfosten.

" "Le Parisien": "Der Chef ist zurück. Manuel Neuer, der von Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert wurde, wird seinen Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft wieder einnehmen. Sein letztes Spiel für die Mannschaft liegt inzwischen fast 700 Tage zurück – das verlorene Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien. Zwei Jahre später kehrt der Deutsche nun zurück – auch, weil es an Konkurrenten auf höchstem Niveau fehlt.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 gegen Japan und Spanien hat Deutschland in diesem Sommer in Nordamerika einiges gutzumachen.

" Die holländische Zeitung "Telegraaf": "Manuel Neuer (40) kehrt tatsächlich in den deutschen Kader zurück. " Der Schweizer "Blick": "Die Katze ist aus dem Sack. Julian Nagelsmann hat sein WM-Kader bekanntgegeben. Und was sich angedeutet hat, ist eingetreten: Er holt Manuel Neuer zurück und macht ihn wieder zur Nummer 1.





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