Julian Nagelsmann's DFB Secret Training: Exclusive Details on Tactics and Personnel Changes

BILD has obtained exclusive details on the DFB's secret training sessions, revealing the tactics and personnel changes made by coach Julian Nagelsmann. The training sessions are unusually long, with Nagelsmann testing various formations and strategies. The potential starting XI for the upcoming match against Curacao is also discussed, with key players like Joshua Kimmich, Jonathan Tah, and Nico Schlotterbeck in the starting lineup.

Geheimtraining beim DFB : Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt nach 15 Minuten die Türen abschließen. Nur eine Viertelstunde lang dürfen TV-Kameras, Fotografen und Reporter zuschauen – dann übernehmen hohe Zäune und Security-Bewachung.

Gegner-Spione haben keine Chance. in Houston gegen Curaçao vor. BILD hat trotzdem hochspannende Details über die WM-Taktik erfahren. Gefeilt wurde dabei auch an den Standards, für die Nagelsmann-Assistent Mads Buttgereit verantwortlich ist. Die große Überraschung: Er testete die Außenverteidiger als Eckball-Schützen.

Rechtsfuß Kimmich schlug die Ecken von links, Linksfuß Brown die von rechts. Darüber hinaus hat Nagelsmann am Mittwoch nach BILD-Informationen weit über eine Stunde lang zwei Teams in einem Elf-gegen-Elf-Spiel gegeneinander antreten lassen. Unsere potenzielle WM-Startelf spielte konsequent durch und war personell nahezu identisch zur gewonnenen Generalprobe gegen die USA: Kapitän Joshua Kimmich (31), Jonathan Tah (30), Nico Schlotterbeck (26) und Nathaniel Brown (22) in der Viererkette. Davor Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlović (22) im Zentrum.

Vorne die Dribbler-Dreierreihe aus Leroy Sané (30), Jamal Musiala (23) und Florian Wirtz (23) sowie Kai Havertz (26) als Sturmspitze. Einzige Änderung: Manuel Neuer (40) ist nach wochenlangen Wadenproblemen fit. Im Training wechselte er sich noch mit Trainingskeeper Jonas Urbig (22). Oliver Baumann (36) und Alex Nübel (29) bildeten das Torwart-Duo des Ersatzteams.

Spannend auch: Nagelsmann zieht seine Rollen-Verteilung durch. Weil im Trainingsspiel nicht alle Stars des 26er-Kaders mitspielen können, halten sich einige Profis zwischenzeitlich auf einem kleinen Nebenplatz warm. Dies traf zuletzt häufig Nadiem Amiri (29), Angelo Stiller (25), Maxi Beier (23) und Pascal Groß (34). Am Mittwoch sollen zunächst Groß, Nick Woltemade (24) und der nachnominierte Assan Ouedraogo (20) die Joker gewesen sein, die später aber für Stiller, Amiri und Deniz Undav (29) ins Gegnerteam der Stammelf reinrotierten.

Auch Jamie Leweling (25) soll später eine Spielpause bekommen haben. Bemerkenswert: Die Einheiten sind außergewöhnlich lang! Bei teils über 30 Grad Celsius und prallem Sonnenschein in North Carolina ließ Nagelsmann am Mittwoch in Summe fast zweieinhalb Stunden lang trainieren. Einem Durchschnittswert entsprechen eigentlich rund 90 Minuten.

Die große Frage: Sehen wir die Trainings-Inhalte auch beim Spiel gegen Curacao? Auch in den kommenden Einheiten will Nagelsmann seine Stars weiter einspielen lassen. Nagelsmanns WM-Taktik nimmt konkrete Formen an





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