Julian Nagelsmann setzt auf Leroy Sané - Experte Didi Hamann ist überzeugt

Julian Nagelsmann setzt auf Leroy Sané für das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Experte Didi Hamann ist überzeugt, dass Sané wieder in der Startelf stehen wird.

Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao ist ganz Deutschland heiß auf das nächste Tor-Festival. Aber wen soll Julian Nagelsmann (38) dafür aufstellen? Experte Didi Hamann (52) hat dazu eine Meinung.

Nach unserem Auftakt stand besonders Leroy Sané im Fokus. Der Offensivspieler war stets bemüht, zeigte aber teilweise eine unglückliche Leistung. Und trotzdem wird er am Samstag gegen die Elfenbeinküste wieder in der Startelf stehen - davon ist Ex-DFB-Profi Hamann überzeugt. Hamann in seiner WM-Kolumne für die Münchner Abendzeitung: Er muss ihn in der Startelf lassen.

Und weiter: Aus Mangel an Alternativen wird Nagelsmann nicht drumherumkommen, auf Sané zu setzen. Nagelsmann hofft, dass Sané irgendwann explodiert - und das kann bei Sané immer passieren. Die Hamann-Analyse: Ein Tor würde Sané sehr helfen. In BILD hatte Sané beim deutschen WM-Auftakt die Note 3 bekommen, zuvor im Test gegen die USA (2:1) die BILD-Note 2.

Kritiker sahen Sané nach dem Spiel gegen Curaçao als Wackelkandidaten, fordern für ihn sogar einen Bankplatz gegen die Elfenbeinküste. Dem stellt sich Nagelsmann entgegen. Der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Gruppenspiel: Man hat ihm lange Zeit immer angekreidet, dass er vielleicht nicht den Fleiß hat und sich nicht viel bewegt. Aber das hat er absolut gemacht in dem Spiel.

Es gibt ein psychologisches Phänomen: Wenn man einen Menschen irgendwann mal in einer gewissen Schublade hat und ihn charakterisiert, dann wird alles, was man ansatzweise in diese Richtung sieht, um ein Vielfaches schlimmer bewertet. Und in dem psychischen Moment sind wir gerade bei ihm. Auch gegen die Elfenbeinküste soll der Flügelspieler wieder von Beginn an auf dem Platz stehen. Nagelsmann: Das Selbstvertrauen bekommt er von uns, weil wir ihn spielen lassen.

Und vom Team durch gute Rückmeldung und die Akzeptanz, die er bei uns hat. Dann wird er morgen wieder ein gutes Spiel machen





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