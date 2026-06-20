Der Bundestrainer stellt sich schützend vor Leroy Sané und findet öffentliche Kritik an der Leistung des Offensiv-Stars nach dem 7:1 gegen Curaçao als unangemessen.

Julian Nagelsmann setzt sich schützend vor Leroy Sané . Der Bundestrainer findet öffentliche Kritik an der Leistung des Offensiv-Star s nach dem 7:1 gegen Curaçao als unangemessen.

Nagelsmann sagte, er finde es gut, wenn Spieler nicht zu sehr penetriert werden. Er empfand die öffentliche Kritik an Sané nach dem Spiel als nicht gerechtfertigt. Sané hatte bei BILD eine Note von 3 bekommen und wurde als Wackelkandidat gesehen. Nagelsmann machte deutlich, dass Sané in seinen WM-Planungen weiter eine zentrale Rolle einnimmt.

Der Bundestrainer sagte, Sané werde morgen wieder ein gutes Spiel machen, weil er Selbstvertrauen bekommt von der Mannschaft und durch gute Rückmeldung. Nagelsmann schickte Sané im Abschlusstraining zur Spezial-Einheit mit Jamal Musiala und Florian Wirtz. Dies ist ein deutliches Zeichen, dass Nagelsmann in der Offensive nichts ändern wird und Sané wieder auf der rechten Seite beginnen wird





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