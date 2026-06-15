Der Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft in der Kritik, aber hat sich diesmal gut im Griff. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist in der Kritik, weil er die Debatte weiter anheizt.

Julian Nagelsmann steht vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft in der Kritik, aber hat sich diesmal gut im Griff. Der Bundestrainer hatte sich vor dem Eröffnungsspiel in Mexico City zu einer Debatte geäußert, in der Thomas Müller seine Meinung über die Mannschaftskonstellation geäußert hatte.

Nagelsmann hat sich jedoch nicht weiter auf die Debatte eingelassen, sondern stattdessen versucht, die Situation zu entschärfen. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist in der Kritik, weil er die Debatte weiter anheizt, indem er als Medienprofi über die Entscheidungen von Nagelsmann kommentiert. Nagelsmann muss sich jedoch nicht nur auf die Kritik von Klopp konzentrieren, sondern auch auf die Druck, der auf ihn als Bundestrainer liegt.

Er muss sich auf seine Arbeit konzentrieren und darauf hoffen, dass seine Mannschaft die Schlagzeilen in eine positive sportliche Richtung dreht. Die Chancen dafür stehen gut, da die deutsche Mannschaft bereits am Sonntagabend gegen WM-Neuling Curacao spielen wird





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