Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann kennt den Namen Joshua Brenet gut. Die Vergangenheit des niederländischen Rechtverteidigers bei der TSG Hoffenheim unter Nagelsmann war von sportlichen Enttäuschungen und wiederholten rechtlichen Problemen geprägt. Trotz einer langen Karriere mit Vorfällen steht Brenet nun bei der WM für Curaçao auf dem Platz - eine Geschichte, die Nagelsmann nur zu gut bekannt ist.

Joshua Brenet ist ein Name, der dem deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz der geringen Bekanntheit des Curaçao ischen Kaders genau bekannt ist. Die beiden verbindet eine unrühmliche Vergangenheit aus der Zeit bei der TSG Hoffenheim.

Im Sommer 2018 wechselte der niederländische Rechtsverteidiger für etwa 3,5 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Hoffenheim, wo Nagelsmann damals Trainer war. Brenet kam als dreifacher niederländischer Meister und Nationalspieler nach Deutschland, konnte sich aber sportlich nie durchsetzen. Weder unter Nagelsmann noch unter den nachfolgenden Trainern spielte er eine größere Rolle. Unter Sebastian Hoeneß wurde er schließlich in die zweite Mannschaft versetzt. 2022 endete seine Zeit in Hoffenheim endgültig.

Doch damit begann eine Serie von Problemen abseits des Platzes. Nach seiner Rückkehr in die Niederlande geriet Brenet wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Im Januar 2023 wurde er innerhalb von zwei Wochen zweimal ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer erwischt. Seinen Führerschein hatte er bereits 2020 nach einer Alkoholfahrt verloren.

Zuvor war er wegen eines Angriffs auf seine Freundin zu einer Geldstrafe und zu Sozialstunden auf Bewährung verurteilt worden. Wegen der Häufung der Vorfälle verhängte ein Richter später sogar eine einmonatige Gefängnisstrafe, die nach einer Berufung in Sozialstunden umgewandelt wurde. Diese Skandale hatten erhebliche Konsequenzen für seine Karriere. Sein damaliger Verein FC Twente löste seinen Vertrag auf.

Es folgten kurze Stationen in Katar, Schottland und der Türkei sowie längere Phasen ohne Verein. Trotz dieser Rückschläge steht Brenet nun bei einer Weltmeisterschaft. Seit Juni 2024 spielt er für Curaçao, das Heimatland seiner Eltern, wofür er eine Sondergenehmigung der FIFA benötigte. Bei der WM-Generalprobe gegen Aruba stand er in der Startelf und erzielte ein Tor. Gegen Deutschland könnte er erneut eingesetzt werden





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