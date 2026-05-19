Julian Nagelsmann verkündet WM-Kader, BVB-Spieler Felix Nmecha hat großes Potenzial, Sport-Boss Lars Ricken sieht alle BVB-Kandidaten bei der WM

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet am kommenden Donnerstag seinen 26-köpfigen Kader für das Welt-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Während die Berufung des eigentlich zurückgetretenen Weltmeister-Keepers Manuel Neuer diskutiert wird, gibt es bei Vizemeister noch drei letzte Härtefälle. Sport-Boss Lars Ricken sieht alle BVB-Kandidaten bei der WM dabei, besonders Felix Nmecha, der Schlüsselspieler von Borussia Dortmund, hat großes Potenzial. Auch Maximilian Beier und Karim Adeyemi, Offensiv-Stars von Borussia Dortmund, machen sich weiterhin stark für eine Nominierung.

Die WM-Anspannung steigt! Am kommenden Donnerstag (21. Mai) verkündet Julian Nagelsmann endlich seinen 26-köpfigen Kader für das Welt-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11.

Juni bis 19. Juli). Bis dahin will der Bundestrainer nach eigener Aussage alle rund 62 Kader-Kandidaten persönlich über Zu- oder Absage informieren. Während ganz Fußball-Deutschland über die sich anbahnende Berufung des eigentlich zurückgetretenen Weltmeister-Keepers Manuel Neuer (40) diskutiert, gibt es auch bei Vizemeister noch drei letzte Härtefälle.

Geht es nach Sport-Boss Lars Ricken (49), müssen alle BVB-Kandidaten bei der WM dabei sein. Ganz besonders aber einer ... Borussias Schlüsselspieler Felix Nmecha (25) hat nachweislich das Potenzial, auch zu einem Unterschiedsspieler bei der Weltmeisterschaft zu werden. Ricken auf BILD-Nachfrage: "Ich glaube, wir alle bei Borussia Dortmund wären sehr überrascht, wenn Felix nicht mit zur WM fahren würde.

Am Ende entscheidet das natürlich der Bundestrainer, aber mit seinen Qualitäten tut Felix jeder Mannschaft gut.





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