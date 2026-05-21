Julian Nagelsmann verrät seine WM-Spieler für Spieler-Aktion

Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bekannt gegeben, dass er eine Aktion im Netz startet, um die Fußball-WM-Spieler bekannt zu geben. Dabei werden die Namen von zwölf Stars für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) vorab bekannt gegeben.

21.05.2026, 11:28 Frankfurt am Main (SID/dpa). Bundestrainer Julian Nagelsmann verrät, ähnlich wie bei der Schnitzeljagd vor der Heim-EM, auch sein Aufgebot für die Fußball-WM Spieler für Spieler.

Die Aktion im Netz begann am Dienstagmorgen sechs Stunden vor der Bekanntgabe des kompletten Aufgebots (13 Uhr) mit Kapitän Joshua Kimmich. Danach folgten am DFB-Campus sollen die Namen von zwölf Stars für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) vorab bekannt gegeben werden.

Alle bekommen ein kleines Filmchen, in denen sich neben dem Bundestrainer auch Freunde oder die Familie zu "ihren" WM-Fahrern äußern. Bei Kimmich sind dies seine Ehefrau Lina und ein Jugendfreund. Nagelsmann nennt den Bayern-Profi "ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen und Fußballprofi werden wollen, weil du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst".

Der Bundestrainer weiter: "Ich bin sehr froh, dass du auch mein Leader auf dem Feld bist, führ’ die Mannschaft voran, führ’ sie idealerweise zum WM-Titel! Bleib wie du bist, gib Vollgas – herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück dir die Daumen. Wir bieten an dieser Stelle weitere externe Informationen zu dem Artikel an.

Mit einem Klick können Sie sich diese anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Zum Auftakt der DFB-Bekanntgabe im Netz sprach Nagelsmann zuvor über Rudi Völler, unterlegt mit Bildern aus dem Lebensweg des 66-Jährigen.

"Trotz deiner großen Erfolge, die du als Spieler, Trainer, Sportdirektor und Manager hattest, bist du total bodenständig und extrem liebenswert", sagte Nagelsmann





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