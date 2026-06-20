Julian Nagelsmann vor dem zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste

Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview bei MagentaTV Rede und Antwort

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht vor dem zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste im Duell der Gruppenphase der Afrikameisterschaft . In einem Interview bei MagentaTV Rede und Antwort wurde er von Moderatorin Laura Wontorra befragt.

Die Frage nach dem Fanmarsch der deutschen Anhänger in Toronto führte Nagelsmann dazu, von einer Kluft zwischen Fans und Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit zu sprechen. Er erinnerte sich an ein Spiel, bei dem es um Pfiffe aus der Kurve ging, aber betonte, dass diese nicht gegen die gesamte Mannschaft gerichtet waren. Nagelsmann betonte die Bedeutung der Fans und die Verantwortung, die mit dem Erfolg einhergeht. Ein Sieg gegen die Elfenbeinküste würde das Duell zu Gunsten der Deutschen entscheiden





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