Julian Nagelsmanns erste 1000 Tage als Bundestrainer: Hummels und Müller ziehen positive Bilanz, warnen aber vor WM-Erwartungen

Mats Hummels und Thomas Müller bewerten die bisherige Arbeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach 1000 Tagen als positiv, betonen jedoch die Bedeutung der anstehenden Weltmeisterschaft für den endgültigen Erfolg. Die anfänglichen Herausforderungen und die taktische Anpassung werden dabei ebenso thematisiert wie die hervorragende aktuelle Form der Nationalmannschaft.

Ein besonderes Jubiläum steht an: Bundestrainer Julian Nagelsmann ist seit genau 1000 Tagen im Amt. TV-Experte und Weltmeister von 2014, Mats Hummels , zieht eine bisher durchaus positive Bilanz, betont aber gleichzeitig, dass das endgültige Urteil über Nagelsmanns Amtszeit erst nach der anstehenden Weltmeisterschaft gefällt werden kann.

Gemeinsam mit Thomas Müller und Moderator Johannes B. Kerner blickte man bei MagentaTV vor dem Spiel der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina auf die bisherige Arbeit desTrainers zurück. Hummels erklärte, im Großen und Ganzen sei es eine positive Amtszeit, verwies jedoch auf außergewöhnliche Rahmenbedingungen, die Nagelsmann bislang begünstigten: die Heim-EM 2024 und die Nations League boten besondere Voraussetzungen. Als Nagelsmann im September 2023 das Amt übernahm, galt er als einer der innovativsten Vereinstrainer Europas. Der Übergang zur Nationalmannschaft verlief jedoch nicht reibungslos.

Nach Niederlagen gegen die Türkei und Österreich musste er seine Herangehensweise anpassen. Statt komplizierter taktischer Konzepte setzte er zunehmend auf klare Rollen, eine feste Kaderstruktur und einfache Abläufe. Thomas Müller beobachtete diese Entwicklung: Aus seiner Sicht habe Nagelsmann eine Entwicklung durchgemacht, da er anfangs noch viele Denkweisen eines Vereinstrainers mitbrachte und später erkannte, dass eine Nationalmannschaft andere Strukturen benötige. Die klare Rollenverteilung sei ein wichtiger Schritt gewesen.

Trotz dieser positiven Entwicklung sieht Hummels den Bundestrainer nun an einem entscheidenden Punkt. Damit man von einem ganz großen Erfolg sprechen könne, müsse nun ein zweifellos erfolgreiches Turnier folgen. Das sei jetzt das Turnier, bei dem das kommen dürfe oder müsse. Nagelsmann hatte selbst vor der WM erklärt, dass Deutschland um den Titel spielen wolle.

Nach zehn Siegen in Serie und dem überzeugenden 7:1-Auftakterfolg gegen Curaçao ist die Stimmung rund um die Nationalmannschaft hervorragend. Die kommenden Wochen werden entscheiden, wie die ersten 1000 Tage von Julian Nagelsmann in Erinnerung bleiben





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