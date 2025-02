Julian Uscins ist Handballerin des Jahres 2024

Der Linkshänder und Olympia-Silbermedaillengewinner wurde in der Leserwahl der Fachzeitschrift Handballwoche zum Handballerin des Jahres 2024 gewählt. Uscins setzte sich mit 6643 Punkten an die Spitze und erhält diese Auszeichnung als Anerkennung für seine überragenden Leistungen im Handball-Jahr 2024, sowohl mit der Nationalmannschaft als auch mit seinem Verein TSV Hannover-Burgdorf.

Julian Uscins ist zum Handball erin des Jahres 2024 gewählt worden. Der Linkshänder und Silbermedaillen-Gewinner von Olympia 2024 setzte sich in der Leser-Wahl der Fachzeitschrift Handball woche mit 6643 Punkten an die Spitze. Uscins erhält diese Auszeichnung als Anerkennung für seine überragenden Leistungen im Handball -Jahr 2024, sowohl auf Nationalmannschaft sebene als auch für seinen Verein TSV Hannover-Burgdorf.

Uscins konnte auf 12 Monate voller Erfolge zurückblicken: Platz 4 bei der Heim-Europameisterschaft, Olympia-Silber in Paris und Lille, nachdem er die DHB-Auswahl beim Qualifikations-Turnier im März fast im Alleingang nach Frankreich geworfen hatte. Und aktuell Rang 2 in der Bundesliga mit der TSV Hannover-Burgdorf. „Das ist eine große Ehre und eine tolle Wertschätzung für mich“, sagt Uscins zu SPORT BILD. „Es ist aber vor allem eine Wertschätzung der Leistungen, die ich zusammen mit meinen Mitspielern bei der TSV Hannover-Burgdorf und in der Nationalmannschaft zeigen konnte.“ Kieler Nationaltorhüter Wolff kam auf 4459, der Berliner Gidsel auf 3913 Punkte. Uscins folgt damit in der Wahl der Nachfolger des Magdeburger Isländers Gisli Kristjansson. Bei den Frauen setzte sich Nationalspielerin Xenia Smits (HB Ludwigsburg) mit 5542 Punkten durch. Platz 2 ging an DHB-Kollegin Emily Bölk (Ferencváros Budapest/Ungarn/2380 Punkte), Dritte wurde Katharina Filter (Brest Bretagne/Frankreich) mit 2329 Punkten. Smits: „Ich denke, ich bin eine recht komplette Spielerin und im Angriff, inklusive Assists, und in der Abwehr gut unterwegs. Dieses Gesamtpaket ist mir sehr wichtig. Außerdem waren meine Leistungen in der letzten Zeit, vor allem auch im vergangenen Jahr, sehr konstant.“ Die Leserwahl wird seit 1978 durchgeführt. Erster „Handballer des Jahres“ wurde damals Ex-Bundestrainer Heiner Brand. Rekordsieger mit sieben Siegen ist noch immer Torhüter-Legende Andreas Thiel





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Handball Handballerin Des Jahres Julian Uscins Olympia Nationalmannschaft TSV Hannover-Burgdorf

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ntower Awards 2024: Wählt mit uns die Überraschung des Jahres 2024Hier ist sie wieder, die Joker-Kategorie des Jahres, bei der es selbst in der Nominierungsphase jährlich zu Überraschungen kommt. Hier gehen in der…

Weiterlesen »

ntower Awards 2024: Wählt eure beste Geschichte des letzten JahresViele denken bei Videospielen als erstes wohl an die Grafik oder das Gameplay, doch eine echt gute Geschichte, die einen an die Konsole fesselt, ist…

Weiterlesen »

ntower Awards 2024: Welche Neuauflage des vergangenen Jahres war die beste?Willkommen zurück bei den ntower Awards 2024, wo es heute um die beste Neuauflage des letzten Jahres gehen soll. Egal ob Remake, Remaster oder Port,…

Weiterlesen »

ntower Awards 2024: Kürt die Nostalgie des JahresÜberraschung! Ohne große vorherige Ankündigung haben wir prompt eine brandneue Kategorie für unsere ntower Awards 2024 aus dem Boden gestampft. Diese…

Weiterlesen »

Harry Kane zum Tor des Jahres 2024 gekürtHarry Kane gewinnt den traditionsreichen Vorschau-Preis für den schönsten Treffer des Jahres 2024. Kane pulvrisierte mit 50 Toren in 43 Bundesliga-Spielen den Rekord von Haaland und setzte sich klar gegen 11 weitere Kandidaten durch. Sein kunstvolles Tor gegen Augsburg wurde von den Zuschauern als das beeindruckendste gewählt.

Weiterlesen »

'Zurückhaltender Jubel' ist Sportfoto des Jahres 2024Sportfoto des Jahres

Weiterlesen »