Das spanische Justizsystem hat ein Strafverfahren gegen Julio Iglesias eingeleitet. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen werfen dem Star sexuelle Übergriffe vor. Details zum Prozess.

Die spanische Justiz hat offiziell ein strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den international renommierten Sänger Julio Iglesias eingeleitet. Der 83-jährige Weltstar steht im Zentrum schwerwiegender Anschuldigungen, die ihn des sexuellen Missbrauchs und der Körperverletzung bezichtigen. Zwei frühere Beschäftigte haben vor Gericht Anzeige erstattet und dabei konkrete Vorfälle geschildert, die sich auf seinen privaten Grundstücken ereignet haben sollen.

Rechtliche Grundlage des Verfahrens

Das Verfahren konzentriert sich auf mutmaßliche Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, ergänzt durch Anklagen wegen Körperverletzung und erniedrigender Behandlung. Richter Antonio Piña hat die Einleitung der Ermittlungen angeordnet, da die vorgelegten Aussagen und Unterlagen als ausreichend erachtet wurden, um den Sachverhalt weiter aufzuklären. Dies stellt jedoch keine vorabige Entscheidung über die Schuld oder Unschuld von Julio Iglesias dar, sondern dient der sorgfältigen Prüfung der Beweise durch die Staatsanwaltschaft.

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Zuvor hatte die spanische Staatsanwaltschaft im Januar Ermittlungen abgelehnt, da die Taten angeblich nicht auf spanischem Hoheitsgebiet stattgefunden hatten. Eine weitere Klage im September führte jedoch zu einer Änderung der rechtlichen Bewertung. Nun wird die Sache vom spanischen Gerichtssystem bearbeitet, was für die Klägerinnen bereits als erster juristischer Erfolg gewertet wird.

Positionen der Parteien und Beweislage

Julio Iglesias weist die Anschuldigungen kategorisch und entschieden zurück. Er bestreitet jede Form der ihr vorgeworfenen Taten und hat seine Unschuld bekräftigt. Die Anklagepunkte basieren auf den Aussagen von zwei Frauen, die sich als eine ehemalige Hausangestellte und eine Physiotherapeutin zu erkennen geben. Beide gaben an, im Jahr 2021 für den Sänger tätig gewesen zu sein und sind Zeuginnen der beschriebenen Vorfälle.

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Eine der Klägerinnen hat dem Richter zudem ein Foto vorgelegt, das als Beweismittel dient. Auf diesem Bild sind Schäden am Körper zu erkennen, die laut ihrer Darstellung die Folgen eines gewaltsamen Griffes und eines Bisses sind. Diese Verletzungen sollen im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen entstanden sein. Die Anklage wegen Menschenhandels und schwerwiegender Verstöße gegen das Arbeitsrecht wurde von Richter Piña hingegen abgewiesen, da hierfür keine ausreichende Grundlage bestand.

Geografischer Ort und möglicher Ablauf

Die mutmaßlichen Taten sollen sich ausschließlich auf privaten Anwesen von Julio Iglesias an zwei spezifischen Orten ereignet haben: auf seinem Grundstück in der Dominikanischen Republik sowie auf den Bahamas. Diese geografische Zuordnung ist zentral für die rechtliche Einordnung des Falles. Das spanische Gericht hat nun die Kompetenz übernommen, die Aussagen der beiden Zeuginnen und die dazugehörigen Dokumentationen zu prüfen.

Ein wichtiger nächster Schritt im Verfahren ist für den 3. Februar 2027 festgelegt. An diesem Tag sind beide Frauen verpflichtet, persönlich vor Richter Antonio Piña zu erscheinen, um ihre Schilderungen zu verifizieren und Fragen zu beantworten. Dieser Termin markiert einen klaren Meilenstein in der juristischen Aufarbeitung des Falles und wird zeigen, wie die Beweislage vor Gericht standhält.

Konsequenzen für das öffentliche Bild

Seit Jahrzehnten gilt Julio Iglesias als einer der erfolgreichsten und berühmtesten spanischen Künstler der modernen Musikgeschichte. Sein musikalisches Vermächtnis umfasst die Veröffentlichung von rund 80 Alben und den weltweiten Verkauf von mehr als 300 Millionen Tonträgern. Durch seine romantischen Balladen etablierte er sich als internationaler Star und ging künstlerische Kooperationen mit renommierten Künstlern wie Diana Ross und Stevie Wonder ein.

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Der aktuelle Strafprozess wirft nun einen schweren Schatten auf das ansonsten von Ruhm geprägte Bild des Sängers. Die mediale Aufmerksamkeit verlagert sich nun von seiner künstlerischen Leistung hin zu den juristischen Auseinandersetzungen und den ernsten Vorwürfen. Es bleibt abzuwarten, wie die Ergebnisse der Ermittlungen und der folgenden Verhandlung die öffentliche Wahrnehmung von Julio Iglesias langfristig beeinflussen werden. Der Fokus liegt derzeit eindeutig auf den strafrechtlichen Implikationen der Anschuldigungen.