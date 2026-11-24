Debüt gegen den FC Bayern, rassistischen Anfeindungen, Rote Karte und erstes Bundesliga-Tor: Der 20-jährige Verteidiger aus Sierra Leone erlebt in Augsburg außergewöhnlichen Momente.

Debüt gegen den FC Bayern, rassistischen Anfeindung en, Rote Karte und erstes Bundesliga-Tor: Der 20-jährige Verteidiger aus Sierra Leone erlebt in Augsburg außergewöhnlichen Momente.in der Mixed-Zone stand.

„Das war einer der besten Momente meines Lebens“, sagte er. Dann lachte er wieder. Der Innenverteidiger hatte sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Für ihn der vorläufige Höhepunkt einer aufregenden Anfangszeit beimEnde August saß Bah beim 3:0 gegen Schalke noch auf der Tribüne der WWK-Arena.

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Der FCA verhandelte mit dem englischen Giganten Manchester City über eine Leihe des 1,95 Meter großen Abwehrspielers. Am Deadline Day war der Wechsel perfekt. Bah, der erst im Januar 2025 nach Manchester gewechselt war und anschließend an RC Lens sowie OGC Nizza verliehen wurde, sollte in Augsburg eine Lücke schließen: Keven Schlotterbeck hatte den Klub kurzfristig Richtung Southampton verlassen. Nach Informationen unserer Redaktion zahlte der FCA für die Leihe Bahs 100.000 Euro; die Kaufoption beträgt 21,5 Millionen Euro.

Augsburgs Verantwortliche hatten in Bah reichlich Potenzial gesehen. Der siebenfache Nationalspieler Sierra Leones passt in die Strategie eines verjüngten Kaders. Sportdirektor Benjamin Weber verwies bei der Verpflichtung auf Größe, Physis und Anlagen des Neuzugangs. Augsburg sollte für ihn der nächste Schritt sein.

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In einer europäischen Top-Liga sollte er Spielpraxis und Erfahrung sammeln.hielt Bah beim 2:2 dagegen, ließ sogar eine Großchance zum möglichen 2:0 liegen und musste in der Schlussphase entkräftet vom Platz. Baum wollte anschließend keinen einzelnen Spieler herausheben, sagte aber: „Juma hat es super gemacht – aber genauso alle anderen auch.

“ Weber attestierte dem Debütanten, er habe sich „komplett verausgabt“ und alles reingeworfen. Dann folgte der Nachmittag gegen Union Berlin, der sportlich schon enttäuschend genug war. Augsburg kam trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus. Bah sah in der 63.

Minute nach einem harten Einsteigen Rot. Die Szene bescherte ihm eine Sperre von zwei Bundesligaspielen. Schwerer wog, was danach geschah:. Ein Nutzer bedrohte nach Angaben des FCA den Spieler und seine Familie mit dem Tod.

Der Verein machte die Anfeindungen öffentlich, verurteilte sie entschieden und prüfte rechtliche Schritte. Geschäftsführer Michael Ströll sprach von „abscheulichen“ Beleidigungen und Drohungen und betonte: „Wir stehen klar an der Seite von Juma Bah.

“ Für einen jungen Profi, der in einem neuen Land und einer neuen Liga Fuß fassen will, war es eine aufwühlende Erfahrung. Bah versuchte nach seiner Rückkehr den Blick wieder auf das Sportliche zu richten. Die Sperre sei schwierig gewesen, weil er nicht habe spielen können, sagte er nach dem Mainz-Spiel. Er habe sie aber akzeptieren und sich auf seine nächste Gelegenheit konzentrieren müssen.

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„Im Fußball geht es immer weiter“, lautet die Botschaft seiner Antwort.und traf erstmals in der Bundesliga. Für den 20-Jährigen war das Tor ein freudiges Ereignis nach schwierigen Momenten zuvor. Der Sieg sei „sehr wichtig“ gewesen, sagte er. Man müsse weiter „von Spiel zu Spiel denken“.

Die Bundesliga, fügte Bah noch hinzu, sei schnell und körperbetont.

„Deshalb passt die Liga zu meinem Spielstil. “: „Das Schöne ist: Wenn man Juma oder wen auch immer von den jungen Spielern sieht, können sie trotz ihres Alters bei uns Erfahrungen sammeln. Und wenn sie eine gewisse Sicherheit haben, sieht man, welche Leistungen junge Spieler bringen können.

“ Bahs Bilanz nach drei Monaten in Augsburg fällt außergewöhnlich aus: Er hat gegen Bayern bestanden, eine dunkle Seite der sozialen Medien erlebt, zwei Spiele pausieren müssen und nun sein erstes Bundesliga-Tor gefeiert. Die Frage, ob der FCA im Sommer mehr als 20 Millionen Euro für ihn bezahlt, ist offen. Sein Wert für die Mannschaft ist schon jetzt sichtbar.