Jumanji Open World Finale Trailer Dwayne Johnson Jack Black und Co.

Der Trailer zu Jumanji Open World zeigt das chaotische Finale mit Dwayne Johnson und Jack Black. Mehr als 2 Milliarden Dollar Einnahmen für die Reihe.

Der offizielle Finale Trailer zum Film Jumanji Open World ist jetzt verfügbar und verspricht das chaotischste Abenteuer der Reihe. Die letzte Runde im großen Kino-Event mit Dwayne Johnson und Jack Black steht kurz bevor. Dieses Werk markiert den Abschluss einer der erfolgreichsten Abenteuer-Reihen der jüngeren Filmgeschichte.

Erfolge und Kassenmisse bei Johnson

Diese Filme haben weltweit mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Einnahmen generiert. Es ist das große Finale für eine der erfolgreichsten Abenteuer-Reihen der jüngsten Zeit mit über zwei Milliarden US-Dollar an weltweiten Einnahmen. Dazu ist eine ganze Schar bekannter Hollywood-Gesichter mit von der Partie. Diese besteht nicht nur aus den vier Stars Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan.

Also read Traum vom Finale in Köln lebt: FC-Frauen gewinnen Bundesliga-Duell im Pokal

Daneben kann das Ensemble auf Darsteller wie Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff und Burn Gorman zurückgreifen. Auch Marin Hinkle, Nasim Pedrad, Lamorne Morris, Bonnie Hunt sowie Rhys Darby und Bebe Neuwirth sind im Cast zu finden. Dwayne Johnson hat in letzter Zeit jedoch mächtig an Popularität eingebüßt. Seine letzten beiden Filme, The Smashing Machine und Vaiana, gerieten zu Kassenflops. Da bleibt nur das Besinnen auf den Familienspaß, der sich jetzt im frischen Trailer offenbart.

Reale Welt trifft auf digitale Alter Egos

Das Weihnachtsgeschäft muss sich der dritte Teil der neuen Jumanji-Filme beziehungsweise vierte Teil der gesamten Reihe mit zwei der größten Kino-Spektakel des Jahres teilen. Dazu hat Dwayne Johnson mächtig an Popularität eingebüßt. Seine letzten beiden Filme, The Smashing Machine und Vaiana, gerieten zu Kassenflops. Da bleibt nur das Besinnen auf den Familienspaß, der sich jetzt im frischen Trailer offenbart.

Advertisement

Schaut euch die neue Vorschau oben an. Dieses Mal geht es in die reale Welt: Nachdem das mysteriöse Videospiel Jumanji eine Brücke in die Realität geschlagen hat, treffen die Freund*innen Spencer, Martha, Anthony und Bethany auf ihre einst digitalen Alter Egos. Spencer wird von Alex Wolff gespielt, Martha von Morgan Turner, Anthony von Ser'Darius Blain und Bethany von Madison Iseman.

Ihre digitalen Gegenstücke werden weiterhin von Dwayne Johnson als Dr. Smolder Bravestone, Jack Black als Prof. Sheldon Oberon, Karen Gillan als Ruby Roundhouse und Kevin Hart als Franklin Finbar dargestellt. Nur gemeinsam wird es gelingen, gleich zwei Welten zu retten. Doch mit noch mehr beteiligten Personen als jemals zuvor ist auch das Chaos größer.

Chaos und Hoffnung auf Fortsetzung

Die Schauspieler wollen, dass die Reihe bis in alle Ewigkeit weitergeht. Zitate aus dem Hintergrund verraten die Begeisterung des Casts. Ein Mitglied des Teams erklärte, dass er nicht will, dass es aufhört, weder dieser Film noch die Reihe an sich. Alles sei absolut atemberaubend und die Jumanji-Filme müssten bis in alle Ewigkeit weitergehen.

Dieses Projekt dürfte zahlreiche Familien in die Kinos locken, die zwischen den Jahren einen tollen Filmabend oder -nachmittag miteinander verbringen wollen. Der Finale Trailer zeigt, dass das Chaos größer ist als je zuvor, aber der Familienspaß im Mittelpunkt steht. Die Fans können sich auf ein abschließendes Highlight freuen, das die digitale und reale Welt auf eine neue Weise vermischt.