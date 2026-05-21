"Jumanji: Willkommen im Dschungel" - Remake des Abenteuerklassikers mit Dwayne Johnson und Jack Black

Im Remake des Abenteuerklassikers "Jumanji" tauschen Teenager ihre Körper mit Jack Black und Dwayne "The Rock" Johnson, was ungeahnte Folgen hat - und sehr witzig ist. Das düstere Original aus dem Jahr 1995 wurde mit viel Mut zur Heiterkeit aufgepeppt.

Die Sache mit dem Riesennilpferd im Hintergrund ist für Bethany nicht ganz so schlimm wie die Tatsache, dass sie im Körper eines übergewichtigen alten Mannes steckt.

(Bild: RTL / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc.)Im Remake des Abenteuerklassikers "Jumanji" tauschen Teenager ihre Körper mit Jack Black und Dwayne "The Rock" Johnson, was ungeahnte Folgen hat - und sehr witzig ist. Eigentlich wollten sie nur eine Runde zocken, dann aber findet sich eine Handvoll Teenager nicht nur in einer Spielewelt wieder, sondern auch in den Körpern komischer Erwachsener (von links: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black).

(Bild: RTL / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc.) Der Dschungel ist immer noch gefährlich, aber nicht mehr so bedrohlich: "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (Donnerstag, 21. Mai, 20.15 Uhr,) hat das düstere Original aus dem Jahr 1995 mit viel Mut zur Heiterkeit aufgepeppt. Wenn ein halbes Teenager-Hähnchen den Körper von Dwayne "The Rock" Johnson zur Verfügung hat und eine Highschool-Diva in dem von Jack Black steckt, dann kann das ja auch gar nichts anderes werden als allerbeste Unterhaltung.

Zum einen stimmt hier die Chemie, die Darsteller sprühen für Lust: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan spielen das Gegenteil von dem, was sie im Spiegel sehen. Sie nehmen sich genüsslich selbst und gegenseitig auf die Schippe. Ein heißes It-Girl im Körper von Jack Black? Magisch!

Ein verhuschter Teenager-Schlaks mit den Muckis von The Rock? Umwerfend komisch! Aus Mauerblümchen Martha wird in Jumanji eine kampferprobte Amazone (Karen Gillan). (Bild: RTL / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc.) Zum anderen nahmen sich das Drehbuchteam um Chris McKenna und Erik Sommers die Freiheit, den Hut vor dem Original zu ziehen und aus dem Remake trotzdem einen eigenständigen Film zu machen.

"Jumanji - Willkommen im Dschungel" ist nostalgisch, aber eben nicht anachronistisch. Das fängt schon in einer der ersten Szenen an, in der sich ein Brettspiel kurzerhand selbst in ein Konsolen-Game verwandelt. Wer Teenager abholen will, muss mit der Zeit gehen. Im Dschungel lauern viele Gefahren auf Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) und Professor Shelly Oberon (Jack Black, rechts).

(Bild: RTL / 2017 Columbia Pictures Industries, Inc.) 20 Jahre später finden vier Teenager, die unterschiedlicher nicht sein können, die mittlerweile verstaubte Konsole. Sie werden zu ihren eigenen Avataren und landen in Jumanji, das mit verschiedenen Leveln aufgebaut ist wie ein Action-Adventure. Nur dass sie eben nicht mehr aussehen wie Teenager, sondern erwachsen sind und über Fähigkeiten verfügen, wie sie Computerspielfiguren nun mal so haben: Sie sind unglaublich schnell, unglaublich stark, unglaublich klug.

Im Körper von Dwayne Johnson wird auch ein schüchterner Teenager-Hänfling zum Helden





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Remake Adventure Comedy CGI Action Superkräfte Trust Trust In Own Strengths Gaming Fans Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In Own Strengths Trust In

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dank der Macher des Action-Krachers 2026 kommt endlich ein Remake dieses Mega-Hits – seit Jahren beißt sich Hollywood daran die Zähne ausErfolgreichster Film des Jahres 2010, eine direkte Inspirationsquelle für „John Wick“ und absolutes Pflichtprogramm für jeden Action-Fan – all das trifft auf „Man From Nowhere“ zu. Jetzt kommt ein neuer Remake-Versuch – aber nicht mehr aus Hollywood.

Read more »

Ein unfassbarer Super-Bösewicht auf Netflix: Trailer zum Kultfilm-Remake 'Human Vapor' vom 'Train To Busan'-MacherDie Titelfigur der neuen Netflix-Serie „Human Vapor“ ist ein Schurke, der Menschen auf bizarre Art ermordet, nur um sich dann buchstäblich in Luft aufzulösen. In diesem Artikel stellen wir euch die Sci-Fi- und Mystery-Serie mitsamt Trailer vor:

Read more »

Ghost in the Shell: Science Saru Remake Serie im Juli auf Amazon Prime VideoGhost in the Shell, der 1995 erschienene Film, zählt zu den absoluten Anime-Klassikern. Das Studio Science Saru, bekannt für Ping Pong und Devilman Crybaby, nimmt nun einen neuen Anlauf, dem Erbe von Masamune Shirows würdig zu werden. Die Remake-Serie "Ghost in the Shell" wurde angekündigt und wird am 7. Juli 2026 weltweit im Livestream starten. Vor dem regulären Start gibt es einen besonderen Vorverlag: Die ersten beiden Folgen werden am 6. Juni 2026 im Annecy International Animation Film Festival gezeigt.

Read more »

Final Fantasy VII Remake: Director denkt bereits über neue Projekte nach - ntowerDer Director Naoki Hamaguchi bringt bald zusammen mit seinem Team bei Square Enix die Final Fantasy VII Remake-Trilogie zuende. Zur Nintendo Switch…

Read more »