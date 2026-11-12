Jean-Claude Juncker erklärt BILD, dass interne Wettbewerbe um die Stimme Europas unnötig sind. Nur EU-Ratspräsident Costa habe das Mandat für Verhandlungen mit Trump und Putin.

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in einem Interview mit BILD eine klare Position zur anstehenden Debatte um die künftige europäische Stimme bei den Friedensverhandlungen für die Ukraine bezogen. Vor dem Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Dublin in Irland bezeichnete er den internen Wettstreit um das Verhandlungsmandat als reinen Zeitverlust. Juncker, der heute 71 Jahre alt ist, betonte, dass die Frage, wer Europas Chefverhandler werden soll, eigentlich bereits geklärt sein müsste.

Institutionelle Ordnung vor politischem Konkurrenzdenken

Juncker argumentiert strikt für die Einhaltung der bestehenden institutionellen Strukturen der Europäischen Union. Ihm zufolge ist es völlig klar, dass nur António Costa, der Präsident des Europäischen Rates, befugt ist, auf höchster Ebene im Namen der 27 Mitgliedstaaten zu sprechen. Der frü portugiesische Premierminister zählt zwar zum sozialistischen Lager, während Juncker zum konservativen Lager gehört, doch für ihn steht die Protokolltreue im Vordergrund. Dass diese Zuordnung nicht längst als selbstverständlich akzeptiert wird, nennt Juncker ein Versäumnis. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen könne zwar unterstützend beisteuern, doch die repräsentative Funktion liege eindeutig bei Costa.

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Kompetenzfrage und mögliche Verhandlungspartner

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Gespräche äußert sich der Ex-EU-Chef pragmatisch. Für ihn ist es relativ egal, ob die Friedensgespräche in der Schweiz oder an einem anderen Ort stattfinden. Wesentlich wichtiger sei, dass die Europäer, die jüngst durch Meinungsverschiedenheiten bei den Hilfslieferungen für die Ukraine zerstritten waren, glaubhaft demonstrieren, dass sie an einem Strang ziehen. Washington sei zunehmend bereit, der europäischen Stimme zu hören. Juncker warnt jedoch davor, Verhandlungen auf einer niedrigeren Ebene, etwa der dritten oder vierten, zu führen. Solche Gespräche würden nur noch mehr Zeit kosten. Stattdessen sollten die Gespräche möglichst schnell auf die höchste politische Ebene gehoben werden, wo direkte Entscheidungen getroffen werden können.

Aktuelle Interessenlagen der EU-Führungspersonen

Der Vorstoß von Juncker kommt überraschend, da er damit die Initiative von António Costa vorwegnimmt, der das Thema auf die Tagesordnung des Gipfels gesetzt hatte. Costa hatte sein eigenes Interesse an einer führenden Rolle angedeutet, fand aber zunächst kaum öffentliche Fürsprecher unter den anderen Staatschefs. Hintergrund dieser Debatte ist auch der Druck durch italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die das Thema aufgreif. In Deutschland muss sich die Rolle der Bundeskanzlerin Friedrich Merz in diesem Machtpoker erst noch etablieren. Anders als in den Jahren 2014 und 2015, als Berlin gemeinsam mit Paris mit Moskau und Kiew über die Minsk-Verträge verhandelte, agiert Deutschland heute in einem komplexeren Gefüge. Der irische Regierungschef Micheal Martin lobte dennoch die Koalition der Willigen unter Führung von London, Paris und Berlin, die sich als effektiv erwiesen habe, um US-Präsident Donald Trump wiederholt von europäischen Anliegen zu überzeugen.

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Vermittlerdebatten: Von Stubb bis zur historischen Perspektive

Neben der Frage, wer das offizielle Mandat trägt, wird auch diskutiert, wer die persönlichen Beziehungen zu den Konfliktparteien nutzt. Das EU-Urgestein Elmar Brok, der 39 Jahre im Europäischen Parlament saß, sieht derzeit Finnlands Ministerpräsident Alexander Stubb als Top-Vermittler. Stubb, der 58 Jahre alt ist, pflegt gute Kontakte zu Donald Trump durch gemeinsames Golfen und hat kürzlich lang mit Wladimir Putin telefoniert. Brok argumentiert, dass man mit Stubb auch mit den osteuropäischen und baltischen Staaten akzeptabel umgehen kann. Dennoch stimmt er mit Juncker überein: Sobald die Chefs - Putin, Trump und Wolodymyr Selenskyj - die Gespräche direkt aufnehmen, müsse der EU-Ratspräsident Costa an den Tisch.

Diplomatisches Potenzial und die Rolle der Angela Merkel

Geht man allein nach der politischen Eignung und Erfahrung, wäre Altkanzlerin Angela Merkel die erste Wahl für viele Beobachter. Allerdings teilt die ehemalige CDU-Chefin das Argument, das sie eine Rückkehr in die Weltpolitik ausschließen lässt. Im Mai sagte Merkel, dass man mit Putin verhandeln müsse, wenn man ernst genommen werden wolle. Um jedoch ernst genommen zu werden, brauche man politische Macht. Merkel nutzte ihre Absage damals auch für eine kritische Bemerkung an die politische Führung Europas. Sie bedauerte, dass Europa sein diplomatisches Potenzial nach Ansicht von Angela Merkel nicht ausreichend einsetzt, was sich auf die anhaltende Suche nach einer einheitlichen Stimme nach viereinhalb Jahren Krieg bezieht. Damit bleibt die Frage bestehen, ob die aktuellen Strukturen ausreichen, um dem Druck von Washington und Moskau effektiv zu begegnen.