Jung Papier Düsseldorf: Zweite Insolvenz und Sanierungsversuch unter Sachwalter Holzmann

Die Jung Papier GmbH meldet nach 120 Jahren Tradition in Düsseldorf zum zweiten Mal Insolvenz an. Geschäftsführer Volker Jung sucht Investoren für die Marke The Papermakers.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Jung Papier GmbH aus Düsseldorf hat erneut einen Insolvenz antrag gestellt. Bereits zum zweiten Mal muss sich der Hersteller von Toilettenpapier und Hygienepapieren mit Standorten in Reisholz vor einem Gericht verantworten. Die steigenden Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal haben den Betrieb in eine existenzielle Krise gestürzt, die nun die über 120-jährige Geschichte der Fabrik gefährdet.

Verwaltung durch Rechtsanwalt Holzmann

Das zuständige Gericht hat dem Antrag stattgegeben und den Geschäftsbetrieb vorläufig unter die Aufsicht eines Sachwalters gestellt. Rechtsanwalt Dr. Christian Holzmann von der Kanzlei Brinkmann & Partner wurde als vorläufiger Sachwalter bestellt. Seine Aufgabe besteht darin, den Sanierungsprozess zu beobachten und die Interessen der Gläubiger sowie des Unternehmens zu wahren. Zusätzlich unterstützt Dr. Marc Oberhardt von der Kanzlei RSM Ebner Stolz das Unternehmen in diesem Prozess. Die Auswahl dieses Teams soll sicherstellen, dass alle rechtlichen und finanziellen Aspekte der komplexen Insolvenz sorgfältig geprüft werden.

Also read Insolvenz bei Völpel: Insolvenzverwalter Zarzitzky sucht Investor bis Dezember 2026

Strategie der Eigenverwaltung

Geschäftsführer Volker Jung, der seit 2019 die Verantwortung trägt, betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiterläuft. Er begründete die Wahl der Eigenverwaltung damit, dass diese Maßnahme die Stabilisierung des Betriebs ermögliche und gezielte Gespräche mit potenziellen Investoren fördere. Nach der Pleite der Hakle GmbH gründete Jung 2023 die Jung Papier GmbH im Stadtteil Reisholz. An diesem Standort wird seit 1905 Papier hergestellt, was die lange Tradition des Ortes unterstreicht. Die Eigenverwaltung gibt den Managern mehr Handlungsspielraum, um das Unternehmen aus der Krise zu führen.

Advertisement

Marken und finanzielle Lage

Das Unternehmen beliefert den europäischen Markt mit bekannten Marken wie Clara, Lilla, Rosa und Camilla sowie verschiedenen Handelsmarken für Supermärkte und Drogeriemärkte. Mit der Marke The Papermakers hatte Jung Papier eine eigene Unternehmensmarke aufgebaut, nachdem sie den Standort und Teile des Betriebs der insolventen Hakle GmbH übernommen hatte. Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein vorläufiger Jahresumsatz von rund 70 Millionen Euro ausgewiesen. Dieser Wert liegt jedoch 30 Millionen Euro unter dem ursprünglich geplanten Ziel. Die Markenrechte an der Hakle-Marke wurden im Rahmen der ersten Insolvenz an den italienischen Hersteller Sofidel verkauft, der die Fertigung komplett übernahm.

Zukunftsaussichten und Gläubigerinteressen

Trotz der Etablierung der neuen Marke The Papermakers reichten die Marktanteile und der Umsatz nicht aus, um die Pleite abzuwenden. In einer Gläubiger-Ausschusssitzung sollen nun die Weichen für die geplante Sanierung gestellt werden. Der Sachwalter Dr. Christian Holzmann bestätigte gegenüber Medien, dass aktuell geprüft wird, wie es weitergehen kann. Die Suche nach einer Investorenlösung läuft mit Hochdruck. Ziel sei es, für den Standort, die Belegschaft sowie für die Kunden eine langfristige Perspektive zu schaffen. Die Gehälter der Mitarbeiter sollen über das Insolvenzgeld bis einschließlich Januar 2027 gesichert sein.