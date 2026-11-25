Dating-Apps erleichtern die Partnersuche, sexuelle Tabus schwinden. Dennoch haben junge Menschen immer weniger Sex. Was steckt dahinter?

lassen sich so offen artikulieren wie kaum je zuvor. Auch die moralischen Vorbehalte gegenüber wechselnden Sexualpartnern sind vielerorts geschwunden. Doch mit den sexuellen Freiheiten ist offenbar nicht auch die sexuelle Aktivität gewachsen.

Im Gegenteil. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Wie sehr sich das Intimleben seit den Neunzigerjahren verändert hat, zeigt eine neue britische Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift „“ erschienen ist.

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Ausgerechnet jene Generation, für die viele einstige sexuelle Tabus kaum noch eine Rolle spielen, hat deutlich seltener Sex als Gleichaltrige vor einigen Jahrzehnten. , wurden zwischen September 2022 und Januar 2024 rund 6700 zufällig ausgewählte Menschen zwischen 16 und 59 Jahren in England, Schottland und Wales befragt. Vergleichbare Erhebungen aus den Jahren 1990, 2000 und 2010 erlauben Rückschlüsse darauf, wie sich das Intimleben der Briten seither verändert hat.

Hatten die 16- bis 44-Jährigen 1990 noch typischerweise viermal im Monat Sex, waren es 2010 dreimal und zuletzt nur noch zweimal. Unter den jüngsten Befragten fällt vor allem der hohe Anteil sexuell Unerfahrener auf: 38 Prozent der Frauen und 28 Prozent der Männer zwischen 16 und 24 Jahren gaben an, noch nie Sex gehabt zu haben. Bei früheren Erhebungen war es jeweils rund ein Fünftel. Dass die Entwicklung keine britische Besonderheit ist, legen Zahlen aus Deutschland nahe.

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Nach bislang unveröffentlichten Daten der vom Tabakkonzern British American Tobacco getragenen Stiftung für Zukunftsfragen hatten 2004 noch 64 Prozent der unter 35-Jährigen mindestens einmal pro Woche Sex, in diesem Jahr waren es nur noch 43 Prozent. Der Anteil derjenigen, die seltener als einmal im Jahr oder gar“ veröffentlichten Studie zufolge stieg der Anteil der 18- bis 24-jährigen Männer, die innerhalb eines Jahres keinen Sex hatten, zwischen den Erhebungszeiträumen 2000 bis 2002 und 2016 bis 2018 von knapp 19 auf 31 Prozent.

Im angelsächsischen Raum hat sich für das Phänomen längst ein Begriff etabliert: „Sex Recession“, sexuelle Rezession. Doch was hält junge Menschen heute davon ab, miteinander zu schlafen? Die Psychologin Juliane Burghardt, die für ihr Buch „Alles kann, nichts läuft“ die Forschung zum Thema ausgewertet hat, sieht einen Grund in der zunehmenden Zahl der Alleinstehenden.

„Es gibt mehr Singles, und Singles haben weniger Sex als Auch der sinkende Alkoholkonsum unter jungen Menschen könnte Burghardt zufolge eine Rolle spielen. Alkohol senkt Hemmschwellen und erleichtert mitunter spontane Annäherungen. Wer seltener trinkt, hat womöglich auch seltener unverbindliche sexuelle Begegnungen.in Studium und Beruf.

„Wer abends auf das Sofa sinkt, sucht eher nach passiver Erholung als nach aktiver Leidenschaft“, sagt er der dpa. Während junge Menschen seltener miteinander schlafen, nimmt die Sexualität im digitalen Raum einen festen Platz in ihrem Alltag ein. Der britischen Studie zufolge haben etwa die Hälfte der Frauen und rund 90 Prozent der Männer zwischen 16 und 24 Jahren im vergangenen Jahrgeschaut. Rund die Hälfte der jungen Befragten tauschte intime Nachrichten oder Aufnahmen aus.

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Erotische Interaktionen mit KI-Chatbots wurden nicht erfasst.

„Das Internet steht in Konkurrenz zur Erotik“, sagt Reinhardt. Seit Ende der Neunzigerjahre sei in den Erhebungen ein deutlicher Rückgangseien gestiegen, während dieser zugleich eine gewisse Entzauberung erfahren habe. Pornografie und Online-Dating vermittelten mitunter Vorstellungen von Attraktivität und sexueller Erfüllung, denen reale Begegnungen kaum gerecht werden könnten. Ob das Internet tatsächlich für den Rückgang sexueller Aktivität verantwortlich ist, lässt sich aus den bisherigen Erhebungen allerdings nicht ableiten.

Auch wäre es voreilig, der jungen Generation eine neue Prüderie zu attestieren. Andere Ergebnisse der britischen Studie sprechen dagegen: Der Anteil der 16- bis 44-jährigen Frauen, die vonberichteten, verdoppelte sich binnen eines Jahrzehnts von sieben auf 14 Prozent. Bei den Männern verdreifachte er sich von vier auf zwölf Prozent. Degen und Reinhardt sehen in der Entwicklung auch einen emanzipatorischen Fortschritt.

Junge Menschen entschieden heute bewusster, mit wem und unter welchen Umständen sie intim werden wollten. Gesellschaftliche Konventionen, die früher womöglich zu sexuellen Begegnungen gedrängt hätten, verlören an Verbindlichkeit. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.