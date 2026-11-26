Kosten für WG-Zimmer in Bayern steigen stetig: Bis zu 60 Prozent in zehn Jahren. Das zeigt eine BR24-Datenanalyse. Zwischen Städten und Stadtteilen unterscheiden sich die Preise stark – im Gegensatz zu Ausbildungsvergütungen und Bafög-Fördersätzen.

In Deutschland gehen aktuell viele junge Menschen aus Protest auf die Straße. Zu hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten zählen zu den Hauptgründen. Eine Analyse von Daten aus den vergangenen zehn Jahren zeigt: Die mittleren Preise für ein WG-Zimmer haben sich in bayerischen Städten um 30 bis 60 Prozent erhöht.

In Bayern kommen junge Menschen am günstigsten in Bayreuth an ein Zimmer – hier lag der Median der Kaltmiete 2026 bei 328 Euro. Das bedeutet, dass die Hälfte der Angebote teurer war, die Hälfte günstiger. Prozentual am stärksten gestiegen sind die Preise in Augsburg. Wurde ein WG-Zimmer dort im Jahr 2016 noch für 259 Euro kalt angeboten, liegt der Medianwert jetzt bei 425 Euro.

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Das sind über 60 Prozent. Schaut man nicht auf die Veränderung, sondern auf den Betrag, ist die bayerische Landeshauptstadt ungeschlagener Spitzenreiter. Die Hälfte der WG-Zimmer wird in München aktuell für mehr als 690 Euro kalt im Monat angeboten. Das sind rund 400 Euro oder 130 Prozent mehr als in den günstigsten untersuchten deutschen Städten – und 362 Euro mehr als in Bayreuth, der günstigsten bayerischen Stadt.