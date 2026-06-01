Junge spurlos verschwunden - Polizei sucht mit Hochdruck

Ein elfjähriger Junge ist am Sonntagnachmittag spurlos verschwunden. Die Polizei sucht mit Hochdruck und hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Ein elfjähriger Junge ist am Sonntagnachmittag spurlos verschwunden. Der Junge aus Iserlohn wollte nur kurz nach draußen, aber seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei sucht mit Hochdruck und hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Polizisten durchkämmen den Bereich der Innenstadt und ein Hubschrauber ist im Einsatz. Ein Mann, der sich im Seilersee befand, nahm die Spur des Jungen auf und verfolgte sie bis zum See. Die Polizei überprüft alle möglichen Orte, an denen der Junge sich aufhalten könnte, einschließlich der Wohnung, des Umfelds und Orten, an denen er sich häufig aufhält. Der Junge trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein grünes T-Shirt, eine grüne Hose und grüne Sneakers.

Wer ihn erkennt oder in den vergangenen Stunden gesehen hat, soll den Polizeinotruf 110 wählen. Die Polizei nimmt den Fall ernst und verfolgt alle Spuren, auch wenn es Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Der Fall ist noch nicht aufgeklärt und die Suche nach dem Jungen wird fortgesetzt





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