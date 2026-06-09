Junge Talente auf der WM-Bühne

Die Weltmeisterschaft wird nicht nur von den großen Namen geprägt. Eine neue Generation von Fußballern steht auf der Bühne. 22 Spieler bei dieser WM sind 19 Jahre oder jünger. Der Jüngste der gesamten WM ist Mora, ein 17-jähriger Offensiv-Talent von Club Tijuana.

Die WM wird nicht nur von den großen Namen geprägt. Sie wird auch zur Bühne für eine neue Generation. Während Superstars wie Mbappé, Bellingham oder Musiala im besten Fußball alter sind, stehen in den Kadern gleich mehrere Teenager, die gerade erst ihre Profikarriere gestartet haben und sich jetzt ins Schaufenster für die Topklubs stellen. 22 Spieler bei dieser WM sind 19 Jahre oder jünger.

Und einer ist sogar erst 17! Die jüngsten Akteure des Turniers im großen SPORT-BILD-Check. Mit Karl steht eigentlich auch ein deutsches Talent auf dieser Liste. Der 18-Jährige war Teil des WM-Teams und wäre einer der jüngsten Spieler des Turniers gewesen.

Doch kurz vor dem Start platzte der Traum: Der Offensivspieler zog sich im Training einen Muskelbündelriss zu und musste die Reise zur Weltmeisterschaft absagen. Für ihn rückte Assan Ouedraogo (20) nach. Der frühere gehört auch zu den spannendsten Nachwuchsspielern Deutschlands und erhält nun überraschend die Chance, sich auf der ganz großen Bühne zu zeigen. Der Jüngste der gesamten WM!

Mora könnte beim Auftakt gegen Südafrika direkt Geschichte schreiben und zum jüngsten WM-Spieler Mexikos werden. Das Offensiv-Talent von Club Tijuana gewann bereits mit 16 Jahren den Gold Cup und stand dort im Halbfinale und Finale in der Startelf. In Mexiko gilt er als kommender Superstar - sein erklärtes Ziel: Real Madrid. Der Marktwert des Juwels liegt jetzt schon bei knapp zehn Millionen Euro!

Laut der mexikanischen Marca haben bereits vor WM-Auftakt die AC Milan und Feyenoord Rotterdam bei Mora angefragt. Kaum volljährig, schon WM-Spieler! Der Mittelfeldspieler von Sparta Prag debütierte erst Ende Mai für die A-Nationalmannschaft. Seit März sammelt er erste Minuten im Profibereich.

Neben acht Spielen (zwei Vorlagen) in der tschechischen Liga debütierte Sochurek auch in der Conference League. In Tschechien traut man ihm Großes zu, bei der WM dürfte er zunächst als Joker eingeplant sein. Der PSG-Flügel entschied sich bewusst gegen Frankreich und für Senegal. Drei Tore und zwei Vorlagen (24 Spiele) in der Ligue 1 - starke Zahlen für einen 18-Jährigen.

In Senegal gilt er als künftiger Leistungsträger. Bei dieser WM könnte er schon den Durchbruch schaffen. Mit 18 Jahren hat Mbaye mit PSG zweimal in Folge die Champions League gewonnen. Kann nicht jeder von sich behaupten.

Ausgebildet in Barcelonas Jugend, ist Abdelkarim aktuell an seinen Heimatklub Al-Ahli ausgeliehen. Der Mittelstürmer hat international noch kaum Erfahrung, aber enormes Potenzial. Trainer Hansi Flick lobte den physisch starken Angreifer bereits öffentlich. Laut spanischen Medienberichten plant Barça, ihn zur Saisonvorbereitung 2026/27 in die erste Mannschaft zu integrieren.

Ägypten setzt auf seine Kreativität - auch wenn er bei dieser WM wohl noch als Perspektivspieler gilt. Ende Mai gab der Ägypter sein Debüt in der Nationalmannschaft. Ein Bayern-Juwel auf der ganz großen Bühne! Bara Sapoko Ndiaye (18) sammelte zum Saisonende seine ersten vier Bundesliga-Einsätze für den Rekordmeister - und steht jetzt schon im WM-Kader Senegals.

Bei seinem Debüt gegen die USA spielte der Youngster direkt 90 Minuten durch. Ein Statement! In München gilt Ndiaye als Zukunftsprojekt. Die Verantwortlichen trauen ihm viel zu, die Weltmeisterschaft könnte zum echten Karriereturbo werden.

Erst im Januar hatte der FC Bayern den Teenager überraschend auf Leihbasis verpflichtet. Auf sich aufmerksam gemacht hatte er zuvor bei den Gambino Stars Africa - einer Fußballakademie in Gambia, die seit 2023 mit Red&Gold Football kooperiert





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