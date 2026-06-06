Junge Union fordert fairere Verteilung: Rentenerhöhung reduzieren für BAföG und Elterngeld

Der JU-Bundesvorsitzende Johannes Winkel (CDU) schlägt vor, die geplante Rentenerhöhung zu kürzen, um die BAföG-Erhöhung und das Elterngeld zu sichern. Er fordert eine generationenübergreifend faire Verteilung der Mittel in der Haushaltskrise.

Johannes Winkel , der junge Bundesvorsitzende der Jungen Union ( CDU ), kritisiert die geplante Absage der BAföG-Erhöhung und mögliche Kürzungen beim Elterngeld . Er schlägt vor, die geplante Rentenerhöhung von 4,2 Prozent auf 3 Prozent zu begrenzen und die dadurch eingesparten Mittel für Studenten und junge Familien zu verwenden.

Damit will er eine fairere Verteilung der finanziellen Belastungen in Zeiten knapper Kassen erreichen. Winkel verweist darauf, dass alle drei Maßnahmen - Renten-, BAföG- und Elterngelderhöhung - im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Einsparungen einseitig bei Studenten und Eltern erfolgen sollen, während die Rentenerhöhung unangetastet bleibe.

Mit seinem Vorstoß, der vor allem die Interessen jüngerer Generationen vertritt, steht Winkel möglicherweise im Widerspruch zu Unionsfraktionschef Jens Spahn, der angekündigt hatte, dass Sozialleistungen wie BAföG und Elterngeld wegen des Haushaltslochs nicht erhöht werden können. Winkel argumentiert, dass ein kleineres Rentenplus immer noch zu Kaufkraftgewinnen für Rentner führe und gleichzeitig etwa fünf Milliarden Euro für die Anpassung der Wohnkostenpauschale beim BAföG und den Erhalt des Elterngelds frei würden.

Ob sein Vorschlag innerhalb der Partei und der Koalition Unterstützung findet, bleibt abzuwarten





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