Junger Komodowaran Drakaris zieht in den Berliner Zoo

Ein junger Komodowaran namens Drakaris ist neu im Berliner Zoo. Das dreijährige Männchen aus Spanien ist noch im Wachstum und soll in den kommenden Jahren auf über drei Meter Länge heranwachsen. Besucher können seine Entwicklung verfolgen.

Komodowaran e, die größten Echsen der Welt, sind ab diesem Wochenende im Berliner Zoo zu sehen. Ein junges Männchen namens Drakaris , das im März 2023 im spanischen Bioparc Fuengirola geboren wurde, lebt nun im Bereich "Reich der Jäger".

Mit einer aktuellen Länge von etwa 1,35 Metern und einem Gewicht von 3,8 Kilogramm ist der dreijährige Drache noch lange nicht ausgewachsen. Erst mit neun Jahren erreichen Komodowarane ihre volle Größe von über drei Metern und ein Gewicht von bis zu 80 Kilogramm. Mehr als die Hälfte ihrer Körperlänge entfällt auf den kräftigen Schwanz, der für Balance und Verteidigung wichtig ist. Der Name Drakaris stammt aus der Serie "Game of Thrones" und bedeutet "Drachenfeuer" in der fiktiven Sprache Hochvalyrisch.

Trotz seines noch jugendlichen Alters bringe das Tier eine gewisse Drachen-Ästhetik mit sich, so Reptilien-Kurator Markus Klamt. Besucher können seine Entwicklung in den kommenden Jahren verfolgen. Komodowarane stammen ursprünglich von den indonesischen Inseln Komodo, Rinca, Flores, Gili Dasami und Gili Motang. Dort jagen sie eine Vielzahl von Beutetieren, von kleinen Säugetieren bis zu großen Huftieren.

Mit ihrer gespaltenen Zunge können sie Gerüche wahrnehmen und Beute über mehrere Kilometer wittern. Trotz ihres massigen Körpers sind sie schnelle Jäger. Ein Gift aus Drüsen im Unterkiefer hilft ihnen bei der Jagd auf große Säugetiere. So kann ein ausgewachsener Komodowaran ein 30-Kilogramm-Wildschwein in nur 17 Minuten fressen und ist danach oft für bis zu zwei Wochen satt.

Der Zoo betont, dass Komodowarane, auch Komododrachen genannt, aufgrund ihres Aussehens mit Klauen, Schuppen, gespaltener Zunge und ihrem tödlichen Biss an mystische Fantasiewesen erinnern. Außer in Berlin werden die großen Echsen in Deutschland nur noch in zwei weiteren zoologischen Einrichtungen gehalten. Drakaris hat vier Geschwister, die in Spanien geblieben sind. Die Haltung dieser Tiere stellt besondere Anforderungen an die Tierpfleger und die Gehegegestaltung.

Die Besucher haben nun die seltene Gelegenheit, einen dieser beeindruckenden Reptilien in der deutschen Hauptstadt zu beobachten, während er heranwächst





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