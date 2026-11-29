Der 24-jährige Medizinstudent Magnus Mathias ist das jüngste Mitglied des Stadtrats in Beverungen und das zweitjüngste im Kreis Höxter. Er pendelt zwischen Göttingen und Beverungen, um sein Studium mit dem Engagement in der Kommunalpolitik zu vereinen und vertritt die junge Generation in der Stadt.

Magnus Mathias ist eines der jüngsten Ratsmitglieder im Kreis Höxter. Viele in seinem Alter ziehen weg, aber er will mitgestalten. Für sein Medizinstudium und die Arbeit im Stadtrat pendelt Magnus Mathias zwischen Göttingen und Beverungen.

Wir treffen den 24-Jährigen im Sitzungssaal des Beverunger Rathauses. Vor rund einem Jahr ist der-Politiker mit 23 Jahren in den Stadtrat eingezogen. Damit ist er nicht nur das jüngste Ratsmitglied in Beverungen, sondern auch das zweitjüngste im Kreis Höxter. : Magnus, du bist 24 Jahre alt, studierst Medizin in Göttingen und sitzt seit einem Jahr im Stadtrat von Beverungen.

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Warum hast du dich entschieden, neben dem Studium auch noch Politik zu machen? : Politik macht mir Spaß. Deswegen versuche ich auch, das mit meinem Medizinstudium zu vereinen. Es ist ehrlicherweise auch eine Herzensangelegenheit.