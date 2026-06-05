Junges Raubtier, das Hamburg Angst verbreitete, ist offenbar tot

Ein junges Raubtier, das Ende März in Hamburg Angst verbreitete, ist offenbar tot. Das Tier wurde eingefangen und später wieder ausgewildert.

Ein junges Raubtier , das Ende März in Hamburg Angst verbreitete, ist offenbar tot. Das Tier, das als "böser Wolf " bekannt wurde, war ein verirrtes Raubtier , das in den Stadtteil Altona eingedrungen war und eine Frau angegriffen hatte.

Der junge Rüde wurde eingefangen und später wieder ausgewildert. Ein Sprecher bestätigte, dass das Signal des Ortungshalsbandes des Tiers etwa 150 Kilometer südwestlich von Hamburg verstummt sei. Die Sendedaten des Halsbandes lagen noch bis Ende Mai vor, danach brach das Signal ab. Der verwendete Sender sei "technisch äußerst verlässlich und erprobt", sagte der Sprecher.

Ein Defekt oder ein gewöhnlicher Verlust des Halsbandes werde "nach so kurzer Laufzeit als unwahrscheinlich eingeschätzt"





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