Im Dezember 2026 wartet auf die Jungfrau ein abwechslungsreicher Jahresausklang. Das Monatshoroskop zeigt, wie Sie mit Veränderungen geschickt umgehen.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Von einem geruhsamen Jahresausklang sollte die Jungfrau im Dezember 2026 nicht unbedingt ausgehen. Stattdessen sind Flexibilität und die Bereitschaft gefragt, sich auf unerwartete Entwicklungen einzulassen.

Action: Glauben Sie, dass in Ihrer Umgebung rein gar nichts Aufregendes passiert? Bald werden Sie sich nach ein bisschen gepflegter Langeweile zurücksehnen und kaum für möglich halten, dass hier früher mal Ruhe herrschte. Die Dinge ändern sich so rasant, dass Sie sich mit abschließenden Bewertungen am besten noch eine Weile zurückhalten. Möglicherweise werden die Karten bis zum Jahresende noch einmal neu gemischt …Die Jungfrau gehört zu den Erdzeichen und wird vom Merkur regiert.

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Organisationstalent, analytisches Denken und ein Gespür für Details zeichnen sie aus. Im Dezember kommt es darauf an, diese Fähigkeiten einzusetzen, ohne sich zu sehr an feste Abläufe zu klammern. Nicht alle gemeinsamen Weihnachtspläne müssen bis ins Detail feststehen. Geben Sie Ihrem Partner die Möglichkeit, spontane Vorschläge einzubringen.