Im November fordert das Horoskop Sie auf, Ihrer Stärke zu vertrauen. Wo sich jetzt ein mutiger erster Schritt lohnen könnte.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau. Der November 2026 fordert die Jungfrau heraus, die eigene Vorsicht gelegentlich abzulegen. Wer immer nur auf Nummer sicher geht, verpasst womöglich eine gute Gelegenheit.

Jetzt ist ein günstiger Moment, den eigenen Fähigkeiten mehr zu vertrauen. Sie agieren sehr vorsichtig, immer eine Hand am Seil. Das reicht nur für das Basislager, nicht zum Gipfelsturm. Manchmal muss man einen Moment lang freihändig schweben, um einen Abgrund zu überqueren.

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Trauen Sie sich ruhig etwas zu, Sie können das. Andere ahnen längst, welche Stärke in Ihnen steckt. Höchste Zeit, dass Sie auch selbst bemerken, was Sie alles draufhaben. Warum nicht sofort damit anfangen?