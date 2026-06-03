Jüngster Remmo-Bruder erneut vor Gericht: versuchte Befreiung aus dem Krankenhaus

Abdallah Remmo (23) steht erneut vor Gericht wegen versuchter Befreiung seines Bruders Asies aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Die spektakuläre Aktion scheiterte am Alarm.

Erst gut zwei Monate ist es her, dass zwei Remmo-Brüder ihr letztes Urteil am Landgericht kassierten: Asies Remmo (28) erhielt drei Jahre und drei Monate Haft unter anderem als Anstifter für Brandanschläge auf Fahrzeuge von JVA-Bediensteten vor dem Gefängnis Heidering in Brandenburg.

Sein Bruder Abdallah Remmo (23) wurde zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt wegen einer der Brandstiftungen. Doch schon jetzt steht der jüngere wieder vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, versucht zu haben, seinen älteren Bruder aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) zu befreien. In der Nacht des 20.

Dezember 2023 soll er mit mindestens drei Komplizen - vermummt und in schwarzer Kleidung, ausgerüstet mit Trennschleifer und Spreizer - im Berliner Ortsteil Buch angerückt sein. Die Bande soll zwei Zäune aufgeflext und eine Tür aufgehebelt haben. Der entstandene Schaden beträgt 1.551 Euro. Es fehlte nur noch das Fenstergitter zum Zimmer des Bruders.

Doch dann ging der Alarm los. Die Gruppe musste fliehen. Asies Remmo kommentierte den Misserfolg später gegenüber einem Polizisten mit den Worten: Dumm gelaufen. Aber bei 9 von 10 Malen gewinnen wir.

Ein Polizeibeamter sagte als Zeuge aus: Wir fuhren Streife, als der Einsatz wegen Hausfriedensbruchs kam. Vor dem Krankenhausgelände stand ein heller BMW. Der Fahrer trug eine Sturmhaube und raste sofort davon, als er die Polizisten sah - ebenso wie ein zweiter Pkw. Der Beamte notierte schnell die Kennzeichen, aber diese gehörten nicht zu den Fahrzeugen.

Bereits gegen 3 Uhr hatte der Wachschutz bei einer Krankenschwester Alarm geschlagen. Sie berichtete, dass jemand versuche, von außen in das Gebäude einzudringen. Die Patienten, die sich sonst frei bewegen können, wurden eingeschlossen. Wir sind dann von Tür zu Tür gegangen.

Hinter einer Tür nahm sie Gekreische wahr, wie von einem Kind, und einen Geruch von Verbranntem. Ihr Versuch, die Tür zu öffnen, misslang. Ein abgebrochener Schlüssel steckte im Schloss. Es war das Zimmer von Asies Remmo.

Als schließlich die Polizei vor seiner Tür stand, öffnete er von innen, ging auf die Knie und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Später fragte er einen Beamten: Was macht ihr so spät hier? Eigentlich wäre ich weg gewesen. Und er fügte hinzu: Ich habe in letzter Zeit viel ferngesehen, Prison Break auf Netflix.

Im Zimmer von Asies fanden die Beamten 300 Euro und ein verbotenes Handy. Kurz darauf in seiner Socke noch ein zweites. Ein Polizist bemerkte: Er lief in seinen Badelatschen nämlich so komisch. Auch auf der Wiese vor dem Gitterfenster wurde die Polizei fündig: Eine Flex, Sägeblatt, Stirnlampe und einen Hocker hatten die Befreier zurückgelassen.

An einem der Gegenstände fand sich die DNA des Angeklagten. Der Prozess wird fortgesetzt. Die Verteidigung kündigte an, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Es bleibt abzuwarten, ob Abdallah Remmo erneut verurteilt wird.

Die spektakuläre Aktion zeigt die Dreistigkeit des Remmo-Clans, der immer wieder durch kriminelle Machenschaften auffällt. Die Ermittlungen laufen auch zu den weiteren Komplizen, die bisher flüchtig sind. Das Gericht muss nun über die Schuld des Angeklagten entscheiden. Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall mit Spannung, denn es geht um die Frage, wie weit die kriminelle Energie der Familie reicht.

Die Justiz steht vor der Herausforderung, solche Taten zu verhindern und angemessen zu bestrafen. Die Geschehnisse in der Nacht des 20. Dezember werfen ein Schlaglicht auf die Sicherheitslücken in Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Die Behörden müssen Konsequenzen ziehen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Der Fall zeigt auch, dass die Remmo-Brüder trotz ihrer Inhaftierung nicht von Straftaten ablassen. Ihre kriminelle Karriere begann mit kleineren Delikten und eskalierte zu schweren Brandstiftungen und nun einem Befreiungsversuch. Die Gesellschaft fragt sich, wie solche Taten verhindert werden können. Die Justiz ist gefordert, ein Zeichen zu setzen.

Der Prozess gegen Abdallah Remmo wird voraussichtlich noch mehrere Tage dauern. Die Zeugenaussagen und Beweise müssen sorgfältig geprüft werden. Die Staatsanwaltschaft plädiert für eine erneute Verurteilung. Die Verteidigung hofft auf milde Strafen. Die Entscheidung des Gerichts wird mit Spannung erwartet





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Remmo-Clan Versuchte Befreiung Maßregelvollzug Brandanschlag Berlin

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