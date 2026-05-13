Juni 2026: 5 Krimis von verschiedenen Autoren

Die Juni 2026 Krimi-Neuerscheinungen. 'Der Tod hat einen langen Atem' von Achilles, 'Das Mörderarchiv' von Kristen Perrin, 'Beim ersten Schärenlicht' von Viveca Sten, 'Mord in Mittsommer' von Viveca Sten und band 5 von 'Beim ersten Schärenlicht', 'Beim ersten Schärenlicht', dieser werden anstatt von der schwedischen Autorin Viveca Sten Band 1 bis Band 4. Der Autorenteam sieht sich als Stephen King. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich. Alle Titel sind derzeit im Preorder erhältlich.

Ein spannendes Rätselhülsen ist unabdingbar für einen perfekten Krimi. Dabei kann es nicht immer ernster sein, der erste Krimi kann genauso humorvoll sein wie turbulent.

Die Krimis im Juni 2026 zeigen dies aktuell. Neue Krimis im Juni 2026: 'Der Tod hat einen langen Atem' von Achilles 'Der Tod hat einen langen Atem' von Achilles hinter dem Namen Achilles liefert der Autorenteam Michael Meisheit und Dr. Hajo Schumacher. Dieser Duo verbindet viel Erfahrung und Kompetenzen im Bereich des Schreibens und des Laufens, auf der Bestsellerliste ist Schumacher schon ein bekanntes Gesicht.

Vielleicht klappt es jetzt aber mit 'Der Tod hat einen langen Atem', Band 3 der Serie 'Laufende Ermittlungen'. EinReporterteam in Berlin macht einen unerklärlichen Unfall bei einem Marathon auf. Ein Ultramarathon im Berliner Marathon mit methodisch höchst platzierten Körperteilen führt die Ermittler zum menschlichen Abgrund. Das ungleichmäßige Duo taucht in die Welt der Laufsucht ein und gerät in eine verlorene Liebe mit fatalen Folgen.

Gleichzeitig verfolgen die Ermittler einen Mörder, der jeden Schritt unberechenbar macht. Mit 'Das Mörderarchiv' von Kristen Perrin wird ein ganz neues Krimi-Verfahren am Start gehen. Ihre Serien wurden bereits erfolgreich und in Band 1 entwickelte sich zum Cosy-Crime-Sensation auf der 'Weltspielbank'.

'Das Mörderarchiv: Tante Frances hat kein Herz für Mörder' ist die Fortsetzung, und Band 3 Translated von Susann Rehlein ist bereits zum Verkauf bereit. Ein dergelijke Krimiserie um Tante Frances und ihre Fähigkeit zu geheimer Lösung kann als sehr unterhaltsam bezeichnet werden.

'Beim ersten Schärenlicht' ist das nächste von Viveca Sten, einer der für die seine Ausarbeitung ist Hauptpersonen Þessi-Reihe ist eine Treffer und das Buch ist erstmals auf der Spitze blank gestanden. Es ist fast sicher, dass es Deutschland-Bestsellerlisten wird erreichen werden.





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