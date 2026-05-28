Juni bringt neue Regelungen: Online-Verträge werden einfacher zu widerrufen, Verbraucher erhalten klare Informationen zu Gehältern und Honig, Lebendorganspenden werden einfacher, neue Heizungen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen erneuerbare Energien nutzen, Fahrverbot wird digital erfasst, für deutsche Urlauber im Ausland gelten weiterhin die nationalen Vorschriften.

Der Juni bringt neue Regelungen, die vieles anders machen. Online-Kunden, Familien im Altbau, Angestellte und Verbraucher erhalten wichtige Neuerungen. Bewerber erhalten dann schon vor dem Vorstellungsgespräch die Information, wie hoch das Einstiegsgehalt oder die Gehaltsspanne für eine Stelle ist. Arbeitgeber dürfen Bewerber dann auch nicht mehr nach dem aktuellen oder früheren Gehalt fragen. Online-Verträge sollen künftig leichter wieder loswerden. Ab dem 19. Juni müssen Webseiten und Apps einen gut sichtbaren Widerrufsbutton anbieten. Auch andere Finanzverträge und Lebensversicherungen werden eingeschränkt. Verbraucher sollen künftig genauer erkennen können, welche Milch verwendet wurde und wie hoch etwa der Laktosegehalt ist. Lebendorganspenden sollen künftig einfacher werden. Honiggläsern muss auf Ab dem 14. Juni genau stehen, aus welchen Ländern der Honig stammt – inklusive Prozentangaben. Ab dem 30. Juni gelten strenge Vorschriften für neue Heizungen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Wer seine Heizung austauschen muss, bekommt Übergangsfristen. Wer mit einem EU-Führerschein ohne Wohnsitz in Deutschland unterwegs ist, muss den Führerschein bei einem Fahrverbot in Deutschland künftig wohl nicht mehr einschicken. Für deutsche Urlauber im Ausland gilt diese Regelung jedoch nicht automatisch – dort gelten weiterhin die nationalen Vorschriften.

Der Juni kommt – und mit ihm neue Regelungen , die vieles anders machen. Für Online-Kunden , Familien im Altbau, Angestellte und Verbraucher gibt es wichtige Neuerungen.

Bewerber erhalten dann schon vor dem Vorstellungsgespräch die Information, wie hoch das Einstiegsgehalt oder die Gehaltsspanne für eine Stelle ist. Arbeitgeber dürfen Bewerber dann auch nicht mehr nach dem aktuellen oder früheren Gehalt fragen. Online-Verträge sollen künftig leichter wieder loswerden. Ab dem 19.

Juni müssen Webseiten und Apps einen gut sichtbaren Widerrufsbutton anbieten. Auch andere Finanzverträge und Lebensversicherungen werden eingeschränkt. Verbraucher sollen künftig genauer erkennen können, welche Milch verwendet wurde und wie hoch etwa der Laktosegehalt ist. Lebendorganspenden sollen künftig einfacher werden.

Honiggläsern muss auf Ab dem 14. Juni genau stehen, aus welchen Ländern der Honig stammt – inklusive Prozentangaben. Ab dem 30. Juni gelten strenge Vorschriften für neue Heizungen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Wer seine Heizung austauschen muss, bekommt Übergangsfristen. Wer mit einem EU-Führerschein ohne Wohnsitz in Deutschland unterwegs ist, muss den Führerschein bei einem Fahrverbot in Deutschland künftig wohl nicht mehr einschicken. Für deutsche Urlauber im Ausland gilt diese Regelung jedoch nicht automatisch – dort gelten weiterhin die nationalen Vorschriften





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