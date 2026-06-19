Jürgen Klopp als Global Head of Soccer: Der gefühlte Trainer-Killer bei Red Bull

Seit Jürgen Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull an Bord ist, häufen sich die Trainer-Entlassungen innerhalb des Konzerns. Von Ole Werner bis Marco Rose - viele Coaches mussten gehen. Der ehemalige Liverpool-Trainer, der einst für Kontinuität plädierte, wird zunehmend als "Trainer-Killer" wahrgenommen. Hintergrund sind mögliche Differenzen in der Spielphilosophie, etwa beim Pressing. Der Artikel wirft einen Blick auf die jüngsten Entlassungen und fragt, welchen Einfluss Klopp tatsächlich hat - und ob gar Bundestrainer Julian Nagelsmann in Gefahr sein könnte.

Seitdem Jürgen Klopp als Global Head of Soccer von Red Bull in der Verantwortung steht, werden auffällig viele Trainer entlassen. Auf den ehemaligen Sympathieträger wirft das kein gutes Licht - ein Kommentar.

WM 2026: Rückschlag für DFB-Gegner Elfenbeinküste - Bundesliga Stürmer darf nicht einreisen Gelegentlich schießt er über das Ziel hinaus. Kurz vor dem deutschen WM-Auftakt löste er eine Bundestrainer-Debatte aus, für die er er sich später bei In seiner Funktion als Global Head of Soccer von Red Bull zeigt er allerdings ein komplett anderes Gesicht - und schiebt das Trainerkarussell ordentlich an. Vor einem Jahr betonte Klopp noch, er sei "nicht das Damoklesschwert, das über unseren Trainern schwebt".

Doch genau das scheint der Fall zu sein. Als er selber noch auf der Trainerbank saß, hatte er sich vehement für seine Kollegen und für für Kontinuität auf der Trainerposition ausgesprochen. Nun steht er mit in der Verantwortung und entwickelt sich zum gefühlten "Trainer-Killer". Werner ist nicht der erste Trainer, der seit dem Dienstantritt von Klopp entlassen wurde.

Marco Rose ereilte im März 2025 selbiges Schicksal. Damit nicht genug: Sandro Schwarz bei den New York Red Bulls, Thomas Letsch und Daniel Beichler bei Red Bull Salzburg, Tetsu Nagasawa bei RB Omiya Ardija, Fernando Seabra bei Red Bull Bragantino. In der Werbung heißt es: "Red Bull verleiht Flügel" - aber offenbar nur, damit die Trainer schneller fliegen können! Im Falle von Ole Werner verdichten sich die Anzeichen, dass Trainer und Klopp unterschiedliche Spielphilosophien verfolgten.

Laut der "Sport Bild" forderte Klopp ein permanentes Pressing und eine hohe Intensität. Werner soll eine andere Auffassung gehabt haben. Sogar eine gelegentliche Umstellung auf die Dreierkette war wohl ein Thema. Gefühlt weiß kaum jemand so richtig, was Klopp in seiner Funktion überhaupt macht.

Doch sein Einfluss auf Trainer-Entscheidungen erscheint offensichtlich. Es würde wenige wundern, wenn er bald auch noch zum "Job-Killer" eines ehemaligen RB-Trainers wird: des ("noch") Bundestrainers..





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