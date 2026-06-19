Jürgen Klopp als Global Head of Soccer: Ein Fluch für Trainer bei Red Bull?

Seitdem Jürgen Klopp als Global Head of Soccer von Red Bull in der Verantwortung steht, hat es eine Reihe von Trainerentlassungen bei den verschiedenen Red Bull Mannschaften gegeben. Während Klopp in seiner Zeit als Trainer immer eine klare Meinung zur Kontinuität auf der Trainerposition hatte, scheint er nun das genaue Gegenteil zu tun. Die Gründe für die Entlassungen sind unterschiedlich, doch es scheint, als hätte Klopp einen großen Einfluss auf diese Entscheidungen.

Seitdem Jürgen Klopp als Global Head of Soccer von Red Bull in der Verantwortung steht, hat sich das Trainerkarussell bei den verschiedenen Red Bull Mannschaften in Bewegung gesetzt.

In seiner Zeit als Trainer hatte Klopp immer eine klare Meinung zur Kontinuität auf der Trainerposition und setzte sich vehement für seine Kollegen ein. Doch nun, in seiner neuen Funktion, scheint er das genaue Gegenteil zu tun. Ole Werner ist nicht der erste Trainer, der seit Klopps Dienstantritt entlassen wurde. Marco Rose, Sandro Schwarz, Thomas Letsch, Daniel Beichler, Tetsu Nagasawa und Fernando Seabra erging es ähnlich.

Die Gründe für die Entlassungen sind unterschiedlich, doch es scheint, als hätte Klopp einen großen Einfluss auf diese Entscheidungen. Im Falle von Ole Werner gibt es Hinweise darauf, dass es Differenzen in der Spielphilosophie gab. Während Klopp ein permanentes Pressing und hohe Intensität forderte, soll Werner eine andere Auffassung gehabt haben. Es bleibt abzuwarten, ob Klopp auch in anderen Mannschaften seinen Einfluss geltend machen wird





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