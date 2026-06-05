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Jürgen Klopp als neuer Real-Trainer? Riquelme macht es zum Wahlversprechen

Sport News

Jürgen Klopp als neuer Real-Trainer? Riquelme macht es zum Wahlversprechen
Jürgen KloppReal MadridPräsidentschaftswahl
📆05/06/2026 21:35:00
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Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme will Jürgen Klopp als Trainer von Real Madrid verpflichten, falls er die Wahl gewinnt. Klopp steht jedoch noch bei Red Bull unter Vertrag.

Jürgen Klopp hat in den letzten Monaten mehrfach betont, dass er kurzfristig nicht als Trainer zurückkehren möchte. Dennoch sorgt ein Wahlkampfversprechen von Enrique Riquelme , einem der beiden Kandidaten für die Präsidentschaft von Real Madrid , für Aufsehen: Sollte Riquelme die am Sonntag stattfindende Wahl gegen Amtsinhaber Florentino Pérez gewinnen, will er den 58-jährigen Deutschen als neuen Chefcoach der Königlichen verpflichten.

In einem offiziellen Schreiben an die Vereinsmitglieder heißt es, Real brauche einen Trainer, der Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit zurückbringe. Der Satz endet mit den Worten: Dieser Trainer ist Jürgen Klopp. Riquelme, der als Außenseiter in die Wahl geht, hat angekündigt, nach einer erfolgreichen Wahl gemeinsam mit dem designierten Sportdirektor Raúl González Blanco das Gespräch mit Klopp zu suchen.

Der ehemalige Liverpool-Trainer, der seit Januar 2025 als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig ist, hatte zuletzt immer wieder betont, dass er sich in seiner neuen Rolle wohlfühle und nicht vorhabe, kurzfristig wieder auf die Trainerbank zurückzukehren. Dennoch deutet das Wahlkampfteam von Riquelme an, dass es Signale gebe, die darauf hindeuten, dass Klopp möglicherweise zu Verhandlungen bereit sei.

Sollte dieser Schritt gelingen, wäre es eine spektakuläre Personalie für Real Madrid, das in den letzten Jahren unter Pérez eine Mischung aus erfahrenen Stars und jungen Talenten verpflichtet hat. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht: Präsident Pérez hält an seinem Wunschtrainer José Mourinho fest, der bereits von 2010 bis 2013 bei Real Madrid arbeitete und drei Titel gewann. Im Wahlkampf hatten beide Kandidaten immer wieder prominente Neuzugänge versprochen.

Während Pérez mit dem sogenannten galaktischen Transfer eines 150-Millionen-Euro-Stars wirbt, setzt Riquelme auf eine gründliche Erneuerung des Trainerteams und des Kaders. Die Mitglieder von Real Madrid haben am Sonntag die Wahl zwischen Kontinuität und einem Neuanfang. Sollte Riquelme überraschend gewinnen, könnte Jürgen Klopp tatsächlich vor einer neuen Herausforderung in Madrid stehen - trotz seiner bisherigen Beteuerungen. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Wahlkampf nur Versprechungen oder ernsthafte Verhandlungen bereithält.

Bis dahin bleibt Klopps Zukunft bei Red Bull vorerst gesichert, doch die Spekulationen um einen Wechsel zu den Königlichen nehmen weiter zu

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Jürgen Klopp Real Madrid Präsidentschaftswahl Enrique Riquelme Trainer

 

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