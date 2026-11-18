Jürgen Klopp führt die deutsche DFB-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2028. Alexander Zverev lobt den Bundestrainer öffentlich.

Der Fußballbund hat den strategischen Fahrplan bis zur Europameisterschaft 2028 verabschiedet, um das Nationalteam optimal vorzubereiten. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp leitet diese intensive Phase, um die deutschen Spieler auf das erste große Turnier unter seiner Ägide vorzubereiten. Die Maßnahme zielt darauf ab, die internationale Konkurrenz schnell zu erkennen und die Teamdynamik zu festigen.

Kopfsache für Alexander Zverev

Alexander Zverev betonte die herausragende Bedeutung dieser frühen Arbeit des Trainers bei den ATP Finals in Turin. Der Tennisspieler erklärte, dass die ersten drei Monate im Job schon wahnsinnige Fortschritte zeigten. Er fühle wieder richtigen Spaß am deutschen Fußball, was er als großen Dank an Jürgen Klopp ausdrückte.

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Starke Leistung gegen die Niederlande

Die DFB-Elf präsentierte sich bei der Gala-Vorstellung mit einem klaren 5:0-Sieg gegen die Niederlande in einem guten Licht. Dieses Ergebnis verfolgte Zverev im Fernsehen, nachdem er zuvor in Turin seinen Achtelfinal-Erfolg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2 und 7:6 (7:4) gefeiert hatte. Die emotionale Verbindung zwischen Tennis und Fußball zeigt sich hier deutlich.

Begegnung mit Juliyan Woltemade

Nach seinem Sieg traf Zverev auf den Nationalspieler Juliyan Woltemade, der für Juventus aktiv ist. Die beiden hielten einen launigen Plausch, bei dem Woltemade dem Weltranglistenersten ein Juve-Trikot schenkte. Dieser Moment unterstrich die wachsende Popularität der neuen Ära im deutschen Nationalteam, auch bei Spitzensportlern anderer Disziplinen.

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Keine Nominierung trotz Sympathie

Jürgen Klopp hatte Juliyan Woltemade nicht für die aktuelle Länderspielphase nominiert. Dies schmälert jedoch nicht die große Bewunderung, die Zverev dem Bundestrainer entgegenbringt. Der Tenor ist eindeutig: Trotz des fehlenden Einsatzes bleibt der Tennisstar ein loyaler Unterstützer der taktischen Linie und der personellen Entscheidungen.

Wichtigste Persönlichkeit im DFB

Alexander Zverev stufte Jürgen Klopp als eine der wichtigsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs ein. Er nannte ihn vielleicht sogar die wichtigste Person der letzten zwanzig Jahre außerhalb der aktiven Spieler. Diese klare Sprache unterstreicht das hohe Vertrauen in die langfristige Entwicklung der Nationalmannschaft bis zur EM 2028.