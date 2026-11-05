Jürgen Klopp beruft Nations-League-Kader mit Niclas Füllkrug

Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug und einen Teenager von Borussia Mönchengladbach für die Nations-League-Spiele in Belgrad und Berlin. Der Druck auf die DFB-Auswahl wächst.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele in der Nations League benannt. Im Aufgebot der Nationalmannschaft steht mit Routinier Niclas Füllkrug ein erfahrener Stürmer, zugleich ist ein Teenager von Borussia Mönchengladbach nominiert. Dieser Spieler hat für Deutschland bislang noch kein Länderspiel bestritten, was sich bei den Partien am 13. November in Belgrad und drei Tage später in Berlin ändern kann.

Die Nominierung ist der nächste Schritt im Umbau der Mannschaft unter Klopp. Die Nations-League-Partien sind für die Auswahl sportlich von großer Bedeutung, weil der Kader im Wettbewerb bereits unter Zugzwang steht. Die Entscheidung über die Besetzung fiel kurz vor den Spielen und betrifft mehrere Profis aus den Vereinen der Bundesliga.

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Klopp nominiert Füllkrug und Teenager für Belgrad

Jürgen Klopp setzt im Aufgebot für die Nations-League-Spiele bewusst auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Routinier Niclas Füllkrug steht für die erfahrene Komponente, während der Teenager von Borussia Mönchengladbach für die Zukunft der Mannschaft steht. Das Spiel in Belgrad ist der erste Termin des Länderspiel-Doppelpacks.

Die bisher bekannte Auswahl umfasst unter anderem Tom Bischof vom FC Bayern München, Said El Mala vom 1. FC Köln und Brajan Gruda von RB Leipzig. Auch Lennart Karl und Joshua Kimmich vom FC Bayern München sowie Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach gehören zu den Nominierten. Die Liste der Namen zeigt, dass Klopp auf Spieler aus mehreren Bundesligisten zurückgreift.

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Derry Scherhant hat nach seinen starken Auftritten den Sprung in den Kader erneut geschafft. Damit bestätigt der Bundestrainer, dass die Leistungen im Verein bei der Nominierung eine zentrale Rolle spielen. Für die Spieler bedeutet die erneute Berufung zugleich eine Bestätigung ihrer Form.

Klopp begründet schwierige Auswahl mit hoher Qualität

Klopp erklärte, dass die Auswahl des Kaders nach dem 44er-Kader im September schwer gewesen sei. Nach seiner Darstellung hätten es wieder mehr Spieler verdient, dabei zu sein, was er als eigentlich gute Nachricht bezeichnete. Der Bundestrainer sprach von einem bunten Mix aus sehr jungen und zugleich erfahrenen Profis.

Der Bundestrainer begründete die Schwierigkeit der Entscheidungen mit dem Leistungsniveau im Kader. Je mehr Qualität vorhanden sei, desto schwieriger würden die Entscheidungen im positiven Sinne, sagte Klopp. Damit verdeutlichte er, dass viele Profile um wenige Plätze konkurrieren.

Bei seinem Debüt als Bundestrainer hatte Klopp für vier Spiele im September und Oktober insgesamt 44 Spieler nominiert. Diese Spieler wurden auf zwei Kader aufgeteilt. Im Vergleich dazu fällt die aktuelle Auswahl deutlich kleiner aus und konzentriert sich auf die Partien in der Nations League.

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Nations League: Fünf Punkte und Druck aufs Viertelfinale

Die Nationalmannschaft steht in der Nations League nach vier Partien bei fünf Punkten. Nach dieser Bilanz werden nach Einschätzung der Quelle sehr wahrscheinlich zwei Siege nötig sein, um das Viertelfinale im kommenden Frühjahr zu erreichen. Die beiden Spiele in Belgrad und Berlin sind damit entscheidend für die Ausgangslage.

Für die Mannschaft von Klopp bedeutet der Stand, dass Fehler in den kommenden Partien kaum verkraftbar sind. Die Partie am 13. November in Belgrad und das Spiel drei Tage später in Berlin bilden den unmittelbaren Fahrplan. Wer in diesen Begegnungen überzeugt, verbessert seine Chancen auf einen Platz im Kader für die nächsten Aufgaben.