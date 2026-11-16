Bundestrainer Jürgen Klopp stellt die DFB-Elf für das Nations-Lite-Halbfinale in Berlin vor. Mit Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown verstärkt Deutschland die Abwehr für das entscheidende Duell gegen die Niederlande.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Startaufstellung der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das entscheidende Nations League Halbfinale gegen die Niederlande bekanntgegeben. Das Spiel findet heute Abend in Berlin im Olympiastadion statt und beginnt um 20.45 Uhr, wobei die Übertragung live im Ersten (ARD) sowie im Liveticker auf BILD.de verfolgt werden kann.

Deutliche Personalie bei der Abwehr

Nico Schlotterbeck vom Borussia Dortmund und Nathaniel Brown vom FC Bayern München starten erstmals in der Startelf der DFB-Elf. Beide Spieler ersetzen Malick Thiaw von Newcastle United und Maxi Mittelstädt vom VfB Stuttgart in der Defensive. Diese Entscheidung stellt eine spürbare Veränderung im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Serbien dar, bei dem noch andere Akteure die Abwehr bildeten.

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Gruda beginnt wieder von Anfang an

Brajan Gruda vom RB Leipzig darf ebenfalls wieder von Beginn an auflaufen. Der 22-Jährige hatte sein Debüt beim letzten Spiel gegen Serbien mit einem spektakulären Solo und dem Treffer zum Endstand perfekt gestaltet. Im Gegensatz dazu sitzt der junge Lennart Karl vom FC Bayern mit 18 Jahren vorerst auf der Ersatzbank, obwohl er Teil des Kaders ist.

Hohes Einsatzrisiko für die DFB-Elf

Mit diesem Sieg zieht die DFB-Elf sicher ins Viertelfinale der Nations League ein. Bei einem Remis müsste Griechenland parallel gegen Serbien verlieren. Bei einer Niederlage ist Deutschland raus. Das Hinspiel in Amsterdam endete 1:1. Holland geht mit viel Selbstvertrauen in den Kracher: Zuletzt feierte Oranje einen 7:0-Sieg gegen Griechenland.

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72.000 Fans im Berliner Olympiastadion

Rund 72.000 Fans werden heute im Berliner Olympiastadion dabei sein. Bundestrainer Jürgen Klopp sagte zum Spiel: "Holland hat sehr lebendigen Fußball gespielt. Es ist eine starke Generation, fußballerisch veranlagt. Das wird hochspannend. Wir hoffen, dass wir ab und zu morgen den Stock in die Speichen halten können."

Neustart und Sichtbarkeit der Qualität

Und weiter: "Es geht darum, diesen Neustart, den wir intern als super positiv empfinden, zu untermauern. Wir wollen die für uns sichtbare Qualität der Mannschaft sichtbar machen." Das Spiel ist für Deutschland ein entscheidendes Ereignis, um die eigene Stärke im europäischen Fußball zu beweisen.