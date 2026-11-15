Jürgen Klopp bestätigt Kader: Mohya fällt aus, Startelf gegen Niederlande steht im Raum

Jürgen Klopp streicht Wael Mohya aus dem DFB-Kader vor dem Nations-League-Finale. Alle 24 Spieler trainierten in Herzogenaurach. Details zur Startelf und den Plänen gegen die Niederlande.

Der DFB- Bundestrainer Jürgen Klopp geht ohne Personalsorgen in das entscheidende Nations-League -Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Am Abschlusstraining am Sonntagvormittag in Herzogenaurach nahmen alle 24 Spieler teil, um sich optimal auf das Duell vorzubereiten. Für die Partie am Montag im Berliner Olympiastadion muss Klopp jedoch noch einen Spieler aus dem Kader streichen. Wie die Veröffentlichung der Rückennummern durch den DFB am Sonntagmittag zeigt, trifft diese Maßnahme erneut den 17-jährigen Gladbacher Wael Mohya.

Reguläre Kürzung von Spieler Mohya

Laut dem geltenden Reglement darf Klopp für das Spieltagsaufgebot lediglich 23 Profis benennen. Dies führt dazu, dass der 17-Jährige im offiziellen Aufgebot fehlt, obwohl er zum erweiterten Kreis gehört. Jürgen Klopp hatte sich bereits vor einigen Tagen deutlich gegen die mediale Darstellung gewehrt, dass er den Youngster aus dem Kader "gestrichen" habe. Der Trainer betonte, dass diese Formulierung völlig am Thema vorbeigehe und als Quatsch zu bewerten sei. Stattdessen sei dies ein standardmäßiger proceduregemäßer Schritt, um die Anzahl der Spieler auf das erlaubte Limit zu reduzieren.

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Klopp erklärte weiterhin, dass man im Vorfeld bereits vereinbart habe, dass der Spieler nicht im endgültigen Kader sei, falls nichts Unerwartetes passe. Das Ziel des Trainers war es, den Talenten die Chance zu geben, im Training beobachtet zu werden. Dies geschah auch diesmal bei der Vorbereitung in Herzogenaurach, wo die Spieler sich seit Montag auf die Spiele vorbereiteten. Nach der letzten Trainingseinheit am Donnerstagmittag stand die Abreise in die serbische Hauptstadt sowie die Pressekonferenz mit den Spielern an.

Strategische Änderungen und Startelf-Planungen

Für das abschließende Nations-League-Duell mit dem Erzrivalen Niederlande am Montag um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion wird Klopp voraussichtlich keine größeren Umbauten in der Aufstellung vornehmen. Dafür sah die vorherige souveräne 3:1-Überzeugung gegen Serbien keinen Anlass. Allerdings werden zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Serbien erwartet. Der Bundestrainer möchte den langen Bällen der Serben mit einem leichten taktischen Vorteil begegnen. Die Niederländer gehen anders vor: Sie werden, wie beim beeindruckenden 7:0-Sieg gegen Griechenland, spielerisch und flacher antreten.

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Besonders Florian Wirtz hat den Bundestrainer mit seinem traumhaften Solo-Tor im Spiel gegen Serbien überzeugt. "Das ist ja Wahnsinn", sagte Klopp, weshalb der Leipziger Spieler im Team bleiben wird. Auf der linken Flanke ist erneut eine Besetzung in der Startelf zu erwarten, wobei Said El Mala als Alternative genannt wird. Kai Havertz bleibt zudem Klopps Stürmer Nummer eins und steht in der Hierarchie klar vor den anderen Offensivspielern. Dies verdeutlicht die strategische Ausrichtung des Trainers für das kommende Endspiel.

Gegenzug der Niederlande und Verletzungssituation

Auch die Niederlande bereiten sich intensiv auf das Duell vor, wobei sie auf einen wichtigen Akteur verzichten müssen. Wie die Oranje-Föderation am Tag nach dem 7:0-Kantersieg gegen Griechenland mitteilte, leidet der 29-jährige Frenkie de Jong unter leichten körperlichen Beschwerden. Daher wird er nicht mit nach Berlin reisen, wo das entscheidende Spiel stattfindet. De Jong hatte am Freitagabend in Amsterdam gegen die Griechen die Binde des verletzten Virgil van Dijk übernommen und auf ganzer Linie überzeugt.

Die niederländische Presse, unter anderem "De Telegraaf", sprach von einem genialen Schachzug von Bondscoach Xavi, der Profi gemeinsam mit dem Dortmunder Joey Veerman als spielstarkes Duo im Mittelfeld aufzubieten. Weitere Details zur genauen Verletzung des Ersatzkapitäns nannte der Verband zunächst nicht. Die Niederländer führen die Gruppe A2 mit elf Punkten an und liegen vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor Griechenland und Deutschland. Durch den hohen Sieg ist die Elftal so gut wie sicher für das Viertelfinale qualifiziert.

Ausblick und Bedeutung des Abschlussspiels

Die DFB-Elf hat das Ticket für die Runde mit einem Sieg zum Abschluss im Berliner Olympiastadion ebenfalls in der eigenen Hand. Jürgen Klopp setzt beim Nations-League-Spiel in Serbien wohl auf Brajan Gruda. Wie Berichte nahelegen, soll der RB-Youngster den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten und somit sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gleich in der Startelf feiern. Der Bundestrainer gilt als großer Fan des 22-Jährigen, der in der laufenden Bundesliga-Saison in sieben Spielen bereits vier Tore vorbereitete.

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Der Umgang mit dem 24-köpfigen Kader verdeutlicht Klopps langfristige Planung. Der Trainer hatte erläutert, dass er seinen Kaderplatz 24 künftig für aufstrebende Talente vorhalten wolle, die er im Training einfach mal sehen möchte. So war es auch bei Ausnahmetalent Mohya, der sich mit der Nationalelf vorbereitet hatte. Beim Spiel gegen Serbien selbst erwartete die DFB-Elf eine Art Geisterkulisse. Wegen einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband durften nur 5000 einheimische Kinder ins Stadion. Der DFB hatte aus seinem 200 Tickets umfassenden Kontingent 50 Karten an treue Fans abgegeben. Manuel Neuer geht als Nummer eins in die letzte Länderspielpause des Jahres und steht gegen Serbien und die Niederlande zwischen den Pfosten.