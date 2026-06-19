Jürgen Klopp: Der Trainer-Killer hinter den Red-Bull-Klubs

Jürgen Klopp, der 59-jährige Trainer, hat die Erwartungen an sich selbst hochgelegt. Bei seiner Vorstellung als Head of Global Soccer Sport im Januar 2025 in Salzburg betonte er, dass er künftig mit Trainern anders zusammenarbeiten will, als es andere tun.

Jürgen Klopp , der 59-jährige Trainer, hat die Erwartungen an sich selbst hochgelegt. Bei seiner Vorstellung als Head of Global Soccer Sport im Januar 2025 in Salzburg betonte er, dass er künftig mit Trainern anders zusammenarbeiten will, als es andere tun.

Er betonte, dass er hofft, dass Trainer acht bis neun Jahre bei ihm bleiben, weil sie denken, dass sie gut begleitet werden. Klopp ist für die Red-Bull-Klubs in Leipzig, Salzburg, New York, Bragantino, Ōmiya Ardija und Paris FC verantwortlich. Er wird als Global-Sportboss tätig. Der Trainer-Killer!

Offiziell wird er in den Trennungsmitteilungen nicht genannt. Bei der Entscheidungsfindung ist er jedoch als Berater mitbeteiligt. So auch bei Marco Rose. Der Ex-Leipziger war im März 2025 der erste Trainer, der seinen Stuhl nach Klopps Amtsantritt räumen musste.

Dass er einst sein Kapitän in Mainz war, konnte Rose dabei nicht retten. Sieben Monate später musste mit Sandro Schwarz in New York ein weiterer früherer Mainz-Kumpel dran glauben. In den folgenden Monaten mussten weitere Trainer gehen. Am 23.

September 2025 musste Tetsu Nagasawa (58) von RB Omiya Ardija gehen. Am 27. Oktober 2025 folgte Fernando Seabra (49) von Red Bull Bragantino. Am 22.

Februar 2026 musste Stéphane Gilli (52) von Paris FC gehen. Am 31. Mai 2026 musste Yuki Miyazawa (40) von RB Omiya Ardija gehen





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