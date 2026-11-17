Nach dem Nations-League-Sieg plant Bundestrainer Jürgen Klopp drei wichtige Termine. Von der EM-Quali-Auslosung bis zum Nike-Deal stehen große Aufgaben an.

Jürgen Klopp führt die deutsche Nationalmannschaft ins Viertelfinale der Nations League. Bei seinem sechsten Länderspiel als Bundestrainer feiert er den dritten Sieg und damit seinen bisher größten Erfolg. Mit dem Gewinn dieses Turniers ist das Ziel für das aktuelle Jahr erreicht, doch die Agenda für den 59-Jährigen bleibt intensiv gefüllt.

Dreierlei Termine im Kalender

Auch wenn es in diesem Jahr keine weiteren Länderspiele gibt, warten auf Klopp drei entscheidende Termine. Der erste steht bereits im Fokus der kommenden Wochen. Am 25. und 30. März 2025 trifft die DFB-Elf im Viertelfinale der Nations League auf einen Gruppenzweiten der Liga A. Der DFB-Chef trainiert derzeit hart für diese Herausforderung, die im Hinspiel und Rückspiel ausgetragen wird.

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Gegnerwahl für das Viertelfinale

Als direkte Gegner für das Viertelfinale haben sich bisher Belgien und Weltmeister Spanien als Gruppenzweite qualifiziert. Ein möglicher Gegner aus Gruppe D kommt hinzu. Dort entscheiden am Dienstagabend live auf DAZN die letzten Spiele. Wales empfängt Portugal und Norwegen spielt gegen Dänemark. Wahrscheinlich steigt Norwegen oder Dänemark als vierter Gruppenzweiter in die Auslosung ein. Deutschland trifft in diesem Spielmodus nicht noch einmal auf die Niederlande.

Auslosung der EM-Qualifikation 2028

Der zweite wichtige Termin ist die Auslosung für die EM-Qualifikation 2028 am 23. Februar um 18 Uhr in Belfast. An diesem Tag reist Klopp mit einer DFB-Delegation nach Nordirland. Als eine der zwölf stärksten Nationen ist Deutschland in Topf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass die großen Kontrahenten Spanien, England, Portugal und Frankreich vermieden werden. Die Endrunde findet vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 in Großbritannien und Irland statt.

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Zeitplan für das Qualifikationsturnier

Die Gruppenspiele zur EM 2028 laufen von März bis November 2027. Wer seine Gruppe gewinnt oder zu den acht besten Zweiten zählt, ist für die Endrunde qualifiziert. Der Zeitpunkt des Einstiegs in die Qualifikation hängt vom Nations-League-Ergebnis ab. Bei einem Gewinn steht Deutschland bereits im Juni 2027 nicht im Spielplan. Scheidet die DFB-Elf aus, stehen bereits im Juni die ersten beiden Qualifikationsspiele an.

Strategischer Fokus auf Verbundarbeit

Die Teilnahme an der Auslosung in Belfast ist für Klopp und sein Team ein Pflichttermin. Seine Priorität liegt auf der internen Zusammenarbeit. Schon bei seinem Antritt betonte er, dass die A-Nationalmannschaft kein eigener Planet sei. Erfolg gelte nur, wenn alle im Verband zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen. Diese Haltung soll bei der Weihnachtsfeier der DFB-Mitarbeiter sichtbar werden.

Kommerzielle Wende mit dem neuen Partner

Der dritte wichtige Punkt ist das Datum 1. Januar. Ab diesem Tag beginnt der neue Vertrag des DFB mit Nike. Damit endet die mehr als 70-jährige Partnerschaft mit Adidas. Für die sportliche Zukunft nominiert Klopp seinen Kader für das Nations-League-Viertelfinale Mitte März. Das Heimspiel findet voraussichtlich in einem großen Stadion statt, ähnlich wie 2025 in Dortmund.